Pokal-Dramen: BFC Dynamo und Mahlsdorf siegen nach Verlängerung

Nach dem 3:0 in der Liga vor wenigen Wochen zeigte die VSG Altglienicke im zweiten Halbfinale von Beginn an ein deutlich verbessertes Gesicht, die klareren Gelegenheiten hatten jedoch die Hausherren. Immer wieder kochten Emotionen hoch, Spieler gerieten aneinander. Schiedsrichter Wien hatte viel zu tun. Nach knapp 20 Minuten brachte ein noch abgefälschter Freistoß von Grözinger den BFC in Führung. Als dann Deziel Jr. nach wiederholtem Foulspiel noch vor der Pause die gelb-rote Karte sah, sprach vieles gegen Altglienicke. Doch die Gäste kamen mit ordentlich Schwung aus der Kabine und belohnten sich nach etwas mehr als einer Stunde durch den eingewechselten Bokake. Die knapp über 2300 Zuschauenden im Sportforum sahen in den Schlussminuten einen anrennenden BFC, der fünf Minuten vor dem Ende durch Hüther erneut in Führung ging. Und wer dachte, dass es das nun aber war, täuschte sich erneut. Denn die VSG schlug zurück und glich in der Nachspielzeit durch J. Manske aus. Auch das zweite Halbfinale ging in die Verlängerung. Dort brauchte es einen Handelfmeter für den in Überzahl agierenden BFC, den Dadashov zum 3:2-Endstand verwandelte. Im Finale gegen Eintracht Mahlsdorf hat Dynamo nun die Chance, zum ersten Mal seit 2021 wieder in den DFB-Pokal einzuziehen.