Pokal-Drama neu aufgelegt

Am Wochenende steht der letzte Spieltag der Hinrunde in der Kreisoberliga auf dem Programm – auch wenn das Kalenderjahr 2025 noch nicht fußballtechnisch abgeschlossen ist.

Viele Teams haben noch Nachholspiele offen, nur Neuhaus-Schierschnitz, Hildburghausen II und Haina sind bisher komplett. Der 13. Spieltag startet am Freitagabend mit dem Kreisstadt-Derby zwischen Hildburghausen II und Häselrieth unter Flutlicht, während das Kellerduell zwischen Haina und 51 Sonneberg abgesagt wurde. Am Samstag folgen dann die weiteren fünf Partien, darunter auch das Match der Woche zwischen Schönbrunn und Lauscha/Neuhaus.

Dieses Aufeinandertreffen verspricht Spannung – und das nicht nur wegen der Tabellenkonstellation. Die SG Lauscha/Neuhaus führt die Liga aktuell ungeschlagen mit 31 von 33 Punkten an, während Schönbrunn um wichtige Zähler kämpft. Überraschend: In dieser Saison hat Lauscha/Neuhaus in Schönbrunn bereits eine Niederlage kassiert – zwar nicht in der Liga, aber im Pokal.

Am 24. August trafen beide Teams in der 1. Runde des Kreispokals aufeinander, und es entwickelte sich ein echtes Fußball-Spektakel. Nach 90 Minuten stand es 2:2, auch nach der Verlängerung 3:3. Erst ein entscheidendes Elfmeterschießen brachte die Entscheidung: Schönbrunn setzte sich knapp mit 7:6 n. E. durch und warf damit Lauscha/Neuhaus aus dem Pokal.

Für die Verantwortlichen ist dieses Pokalspiel noch immer präsent – mit persönlichen Erinnerungen, die weit über den Platz hinausgehen. Marc-Andre Möhring, Abteilungsleiter Schönbrunn, erzählt: „Die Erinnerungen sind noch sehr lebendig. Für uns war das ein erster großer Gradmesser in der Saison – und dazu kam noch ein persönlicher Glücksmoment. Ich bin erst in der 60. Minute auf das Sportgelände gekommen, direkt von der Geburt meines Sohnes am Vortag. Unsere Familie war quasi gleich vom Krankenhaus auf dem Platz – Fußball und Leben lagen an diesem Tag nah beieinander.“

Auch Jens Leutbecher, Abteilungsleiter von Lauscha/Neuhaus, blickt mit einem Augenzwinkern zurück: „Ich habe mich inzwischen wieder beruhigt. Natürlich erinnere ich mich an viele Details, aber das Pokalspiel ist abgehakt. Schönbrunn war damals eine Runde weiter – jetzt wollen wir es im Ligaspiel besser machen.“

