Pokal-Drama neu aufgelegt

Viele Teams haben noch Nachholspiele offen, nur Neuhaus-Schierschnitz, Hildburghausen II und Haina sind bisher komplett. Der 13. Spieltag startet am Freitagabend mit dem Kreisstadt-Derby zwischen Hildburghausen II und Häselrieth unter Flutlicht, während das Kellerduell zwischen Haina und 51 Sonneberg abgesagt wurde. Am Samstag folgen dann die weiteren fünf Partien, darunter auch das Match der Woche zwischen Schönbrunn und Lauscha/Neuhaus.
Am 24. August trafen beide Teams in der 1. Runde des Kreispokals aufeinander, und es entwickelte sich ein echtes Fußball-Spektakel. Nach 90 Minuten stand es 2:2, auch nach der Verlängerung 3:3. Erst ein entscheidendes Elfmeterschießen brachte die Entscheidung: Schönbrunn setzte sich knapp mit 7:6 n. E. durch und warf damit Lauscha/Neuhaus aus dem Pokal.
Für die Verantwortlichen ist dieses Pokalspiel noch immer präsent – mit persönlichen Erinnerungen, die weit über den Platz hinausgehen. Marc-Andre Möhring, Abteilungsleiter Schönbrunn, erzählt: „Die Erinnerungen sind noch sehr lebendig. Für uns war das ein erster großer Gradmesser in der Saison – und dazu kam noch ein persönlicher Glücksmoment. Ich bin erst in der 60. Minute auf das Sportgelände gekommen, direkt von der Geburt meines Sohnes am Vortag. Unsere Familie war quasi gleich vom Krankenhaus auf dem Platz – Fußball und Leben lagen an diesem Tag nah beieinander.“
Auch Jens Leutbecher, Abteilungsleiter von Lauscha/Neuhaus, blickt mit einem Augenzwinkern zurück: „Ich habe mich inzwischen wieder beruhigt. Natürlich erinnere ich mich an viele Details, aber das Pokalspiel ist abgehakt. Schönbrunn war damals eine Runde weiter – jetzt wollen wir es im Ligaspiel besser machen.“