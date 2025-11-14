Pokal-Drama neu aufgelegt Am Wochenende steht der letzte Spieltag der Hinrunde in der Kreisoberliga auf dem Programm – auch wenn das Kalenderjahr 2025 noch nicht fußballtechnisch abgeschlossen ist. Verlinkte Inhalte KOL Südthüringen SG Lauscha Schönbrunn Jens Leutbecher Mark-Andre Möhring

Viele Teams haben noch Nachholspiele offen, nur Neuhaus-Schierschnitz, Hildburghausen II und Haina sind bisher komplett. Der 13. Spieltag startet am Freitagabend mit dem Kreisstadt-Derby zwischen Hildburghausen II und Häselrieth unter Flutlicht, während das Kellerduell zwischen Haina und 51 Sonneberg abgesagt wurde. Am Samstag folgen dann die weiteren fünf Partien, darunter auch das Match der Woche zwischen Schönbrunn und Lauscha/Neuhaus.

Morgen, 14:00 Uhr SV Schleusegrund Schönbrunn Schönbrunn SG Lauscha/Neuhaus SG Lauscha 14:00 Dieses Aufeinandertreffen verspricht Spannung – und das nicht nur wegen der Tabellenkonstellation. Die SG Lauscha/Neuhaus führt die Liga aktuell ungeschlagen mit 31 von 33 Punkten an, während Schönbrunn um wichtige Zähler kämpft. Überraschend: In dieser Saison hat Lauscha/Neuhaus in Schönbrunn bereits eine Niederlage kassiert – zwar nicht in der Liga, aber im Pokal. Am 24. August trafen beide Teams in der 1. Runde des Kreispokals aufeinander, und es entwickelte sich ein echtes Fußball-Spektakel. Nach 90 Minuten stand es 2:2, auch nach der Verlängerung 3:3. Erst ein entscheidendes Elfmeterschießen brachte die Entscheidung: Schönbrunn setzte sich knapp mit 7:6 n. E. durch und warf damit Lauscha/Neuhaus aus dem Pokal.