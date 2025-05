Pokal: Differdingen souverän, F91 musste zittern

Wiltz lieferte bei guter Stimmung fast eine Halbzeit lang eine taktische und kämpferische Meisterleistung in Differdingen. Dadurch entwickelte sich aber für den neutralen Zuschauer eine wenig attraktive erste Hälfte und mit einer Ausnahme wurden die Gastgeber erst kurz vor dem Pausenpfiff konkreter in ihren Aktionen. Nach einem misslungen Klärungsversuch der Gäste tauchte Trani in der 45.‘ frei vor Schon auf, schoss diese hundertprozentige Torchance aber neben den Kasten. Tief in der Nachspielzeit war es dann wie bei Differdingen so oft in dieser Saison die individuelle Klasse, die den Knoten platze ließ: quasi in spiegelverkehrter Robben-Manier zog Abreu an der Strafraumgrenze von links in die Mitte, um mit einem tollen Schlenzer ins lange Eck das 1:0 zu erzielen (45.‘+3).

>> Video-Highlights der Partie

Gleich nach dem Dreh scheiterte Rauch an Schon. Die Gastgeber waren nun zielstrebiger. Nach einem langen Ball auf den rechten, offensiven Flügel war die Wiltzer Abwehr mit einer Kopfballverlängerung auf Buch ausgehebelt, dieser bediente den besser postierten Trani, der frei vor dem Tor auf 2:0 erhöhte (60.‘). Nachdem Gorny nach einer Flanke das Anschlusstor knapp verpasste und der aufgerückte D’Anzico mit einem wuchtigen Kopfballaufsetzer nach Ecke von rechts das 3:0 erzielte, war die Entscheidung gefallen (72.‘). In der Schlussphase köpfte Oliveira da Silva noch an den Pfosten und auf der anderen Seite gelang Garny auch das Ehrentor nicht, so dass Differdingen ins Finale einzog.

„Wir haben die nötige Reife“

Kevin d’Anzico (Differdingen): „Ich weiß nicht, ob es der perfekte Kopfball war (d.Red: sein Tor zum 3:0). Ich habe heute versucht, alles auf den Platz zu bekommen, was möglich war, damit wir in diesem Jahr noch einmal das Finale erreichen. Wir bekommen die Chance, das Double zu holen, das kann man schließlich nicht jede Saison gewinnen. Umso glücklicher bin ich, dass es so ein schönes Kopfballtor war. Es ist normal, dass man für ein solches Pokalspiel motiviert ist.

Das galt auch für Wiltz, ihnen gebührt Respekt, wie sie die 1.Halbzeit angegangen sind. Es ist nie einfach, Wiltz hat ja auch elf Fußballspieler auf dem Platz. Man muss durch die Linien kommen, sie standen nämlich gut und waren aggressiv. Deshalb dauerte es eine Weile, dessen waren wir uns bewusst und ebenfalls, dass es nicht so einfach wie am Wochenende werden würde. Wir haben die nötige Reife, um Geduld zu haben, den Ball laufen zu lassen und zu warten, bis sich Räume eröffnen.“

„Schade, dass es nicht gereicht hat“

Ben Biver (Wiltz): „Man merkte, dass wir gegen die beste Mannschaft des Landes gespielt haben. Ich denke, wir haben aber gut dagegengehalten und gekämpft. Wir zeigten ein anderes Gesicht als am Samstag, das sah man in der 1.Halbzeit. Differdingen ist aber äußerst effizient in der Chancenverwertung, das tut dann schon weh. Sie hatten nicht so viele Torchancen. Wir haben gekämpft und versucht, etwas dagegen zu tun. Es ist Schade, dass es nicht gereicht hat. Ich denke, wir haben alles gegeben und alles auf dem Platz gelassen.“