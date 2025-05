Pokal: Differdingen Favorit, offenes Racing - F91

Bei Wiltz muss alles passen, möchte man zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte ein Pokalfinale erreichen – Foto: Alfred Mehles

Die „Generalprobe“ am vergangenen Samstag in der Liga ging deutlich an den heutigen Gastgeber Differdingen: mit 4:0 gewann man in Wiltz, das im Abstiegskampf eigentliche andere Prioritäten hat als die „Coupe de Luxembourg“. Doch man möchte die Gunst der Stunde nutzen um sich Selbstvertrauen für die zwei verbleibenden Partien in der BGL Ligue zu holen. Dazu braucht es aber einen perfekten Mittwoch, an dem bei den Öslingern alles passt und bei dem klar favorisierten FC Differdingen 03 nicht alles. Der Gastverein bietet seinen Fans heute eine Busreise vom heimischen Stadion ins knapp 80 Kilometer entfernte Differdingen an, Abfahrt ist um 17:30 Uhr. „Alles tun, um zu bestehen“

Der ehemalige Nationaltorhüter in Diensten von FC Wiltz 71, Ralph Schon, gegenüber FuPa: „Ich denke, wir haben am Samstag eine ordentliche erste Halbzeit gespielt und darauf müssen wir aufbauen. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen und noch aggressiver in die Zweikämpfe gehen, um gegen die Mannschaft aus Differdingen etwas mitnehmen zu können. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze und wir werden alles tun, um zu bestehen.“ Das zweite Halbfinale dürfte um einiges ausgeglichener sein. Mit Racing Union Luxemburg und F91 Düdelingen stehen sich der aktuelle Vierte und der Dritte der BGL Ligue in einem vermutlich offenen Spiel gegenüber. Die Gäste vom Mittwochabend müssen einen unerwarteten Rückschlag gegen Absteiger Monnerich verdauen, ein Spiel in welchem man auf ein paar wenigen Positionen anders als in den Wochen zuvor auflief.