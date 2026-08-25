Pokal-Dienstag: 5 Tickets fürs Viertelfinale werden vergeben

Der SV Wacker Burghausen um Cheftrainer Matthias Ostrzolek hofft nach zwei Ligapleiten in Folge im Pokal auf den Stimmungsumschwung. – Foto: Mike Megapix

Der heutige Dienstag steht ganz im Zeichen des Bayerischen Totopokals. Fünf Achtelfinalpaarungen stehen an. Die restlichen drei Partien - TSV 1860 vs. TSV Buchbach, FC Dingolfing vs. SpVgg Unterhaching und TSV Neudrossenfeld vs. Würzburger Kickers - gehen erst in der kommenden Woche über die Bühne.

Die "Oldschdod", in der Regionalliga durchwachsen gestartet mit sieben Punkten aus fünf Partien, stellt sich auf einen typischen Pokalkampf ein. Coach Lukas Kling meint: "Mit Aubstadt geht es gegen eine Mannschaft die eine total hohe individuelle Klasse hat, die sehr erfahren ist und richtig gute Einzelspieler hat. Wir müssen da sehr kompakt auftreten, sehr giftig in die Zweikämpfe gehen und den Aubstadtern die Lust am Spiel nehmen. Es ist dort bei den Platzgegebenheiten nicht einfach, Fußball zu spielen. Aber es ist ein Pokalfight und den Fight müssen wir einfach auch so angehen."



Unter Rückkehrer Markus Mattes hat sich der VfB Eichstätt in der Liga stabilisiert. Auf den 2:0-Heimsieg gegen Ansbach folgte ein 0:0 in Landsberg. Unverkennbar dabei: Die Eichstätter haben es geschafft, wie angepeilt defensiv wieder deutlich kompakter zu stehen. Die Schweinfurter hingegen haben zu einem kleinen Höhenflug angesetzt, zwei Ligasiege in Folge gegen Bayreuth und in Vilzing sprechen eine deutliche Sprache. Die Schnüdel finden nach dem Umbruch immer mehr zusammen, das soll auch ein Erfolg im Pokal weiter unterstreichen.



In der Regionalliga Bayern tut sich der TSV Landsberg wenig überraschend bislang noch schwer und wartet noch auf den ersten Dreier. Ein Erfolgserlebnis im Pokal könnte dafür Rückenwind geben.

Heute, 19:00 Uhr SV Wacker Burghausen SV Wacker FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 19:00 live PUSH



Ein Duell, das es in der Form schon lange nicht mehr gegeben hat: Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Erstvertretungen liegt nämlich bereits mehr als 16 Jahre zurück, als sich der SVW am 27. Februar 2010 vor heimischer Kulisse mit 4:2 durchsetzen konnte. Christoph Burkhard, Benjamin Gorka, Markus Grübl und Christian Cappek erzielten die vier Burghauser Treffer. In der aktuellen Regionalliga-Bayern-Saison haben die Salzachstädter nach fünf absolvierten Partien sieben Punkte auf dem Konto und stehen mit einem Torverhältnis von 10:7 auf dem neunten Tabellenplatz. Nach zwei Pleiten zuletzt und dem Wirbel um die Causa Moritz Leitner würde dem SV Wacker ein Erfolgserlebnis sehr gut tun und die Stimmung wieder aufhellen.



Der FC Ingolstadt ist nach zwei Spieltagen in der 3. Liga noch ungeschlagen. Auf ein 2:2 zum Auftakt gegen die FC Würzburger Kickers folgte ein 1:1 gegen den SC Preußen Münster.



