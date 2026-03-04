Pokal: die Top 4 der BGL Ligue bleiben unter sich

Ein paar Fakten stehen schon vor dem Achtelfinale in der „Coupe de Luxembourg“ fest: nach dem heutigen Abend werden nur noch zwei der Top-4-Vereine aus der BGL Ligue im Rennen sein, zudem steht auch ein Zweitligist sicher im Viertelfinale, da sich Feulen und Steinsel in einem Duell zweier Ehrenpromotionsteams gegenüberstehen. In der Liga ging das Hinspiel knapp zugunsten von Feulen aus, der FC Alisontia kannte zuletzt aber eine aufsteigende Form. Ob das Rennen um den Klassenerhalt für die Gäste vom Mittwochabend Vorrang haben, wird man spätestens aus der Startaufstellung herauslesen können.

Wie die Losfee es wollte, stehen sich die aktuellen vier Spitzenteams aus der BGL Ligue in direkten Vergleichen gegenüber. Leader Differdingen hat den Zweiten Strassen zu einer Partie zu Gast, in der der Trend leicht zugunsten des Titelverteidigers spricht. Doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Erst am vorletzten Wochenende zog Bissen in Mondorf knapp den Kürzeren und auch in der Hinrunde ging die Begegnung zugunsten der Badestädter aus. Für den FC Atert gibt es zuhause gegen ein aktuell formstarkes Mondorf also reichlich Gründe, Revanche zu nehmen.