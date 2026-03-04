 2026-02-20T12:29:42.904Z

Pokal

Pokal: die Top 4 der BGL Ligue bleiben unter sich

Ein Zweitligist steht sicher im Viertelfinale, drei weitere hoffen ebenfalls darauf

von Paul Krier · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser
Strassen tritt zu einem schweren Auswärtsspiel in Differdingen an
Strassen tritt zu einem schweren Auswärtsspiel in Differdingen an – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Ein paar Fakten stehen schon vor dem Achtelfinale in der „Coupe de Luxembourg“ fest: nach dem heutigen Abend werden nur noch zwei der Top-4-Vereine aus der BGL Ligue im Rennen sein, zudem steht auch ein Zweitligist sicher im Viertelfinale, da sich Feulen und Steinsel in einem Duell zweier Ehrenpromotionsteams gegenüberstehen. In der Liga ging das Hinspiel knapp zugunsten von Feulen aus, der FC Alisontia kannte zuletzt aber eine aufsteigende Form. Ob das Rennen um den Klassenerhalt für die Gäste vom Mittwochabend Vorrang haben, wird man spätestens aus der Startaufstellung herauslesen können.

Wie die Losfee es wollte, stehen sich die aktuellen vier Spitzenteams aus der BGL Ligue in direkten Vergleichen gegenüber. Leader Differdingen hat den Zweiten Strassen zu einer Partie zu Gast, in der der Trend leicht zugunsten des Titelverteidigers spricht. Doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Erst am vorletzten Wochenende zog Bissen in Mondorf knapp den Kürzeren und auch in der Hinrunde ging die Begegnung zugunsten der Badestädter aus. Für den FC Atert gibt es zuhause gegen ein aktuell formstarkes Mondorf also reichlich Gründe, Revanche zu nehmen.

Zweitligist Folas Platz dürfte keine 24 Stunden nach dem Länderspiel der Frauen gegen Schottland nicht in einem perfekten Zustand sein. Mit Hostert kommt zudem ein Gegner, der sich im Hoch befindet. Luxembourg City (EP) empfängt mit Rodange den Vorletzten aus der BGL Ligue. Auf dem Papier ist es vermutlich die Begegnung, in der dem Außenseiter die größten Chancen eingeräumt werden müssen. Während man offene Partien bei den Spielen zwischen den Erstligisten Racing und Canach sowie Mamer und Rosport erwarten kann, muss Wiltz mit neuem Trainer gegen ein Niederkorn antreten, das am Wochenende eine lange Negativserie beenden konnte. Ob Flavio Ribeiro an der Wiltzer Seitenlinie in den wenigen Tagen im Amt bereits etwas bewirken konnte, darf aber bezweifelt werden.

Pokalspiele am Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
20:00

Heute, 20:00 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
US Hostert
US HostertHostert
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC Jeunesse Canach
FC Jeunesse CanachCanach
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
20:00

Heute, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
20:00

Nachholspiele am Mittwoch bei den Männern

Heute, 20:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
CS Sanem
CS SanemSanem
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
20:00

Nachholspiele am Mittwoch bei den Frauen

Heute, 20:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll II
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
Ent. Wintger/Ulflingen
Ent. Wintger/UlflingenEnt. Wintger/Ulflingen
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
20:00

