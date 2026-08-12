Pokal: Die Teams der regionalen Töpfe stehen fest

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Auf geht’s in die Runde der letzten 16: Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) lost an diesem Donnerstag (13. August 2026) gemeinsam mit seinem Partner LOTTO Bayern im Münchner „Haus des Fußballs“ die Paarungen für das Achtelfinale im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb 2026/27 aus. FuPa begleitet die Auslosung per LIVE-Ticker.

Im Lostopf sind mit Titelverteidiger FC Würzburger Kickers, dem SSV Jahn Regensburg sowie dem FC Ingolstadt 04 weiterhin alle drei bayerischen Drittligisten. Zudem haben sich zehn Regionalligisten das Ticket für das Toto-Pokal-Achtelfinale gesichert: Der VfB Eichstätt, der TSV Aubstadt, der 1. FC Schweinfurt 05, die SpVgg Bayreuth, der TSV 1860 München, der TSV 1882 Landsberg, der TSV Schwaben Augsburg, der SV Wacker Burghausen, der TSV Buchbach und die SpVgg Unterhaching träumen noch vom Toto-Pokal-Triumph und den damit verbundenen Einzug in die 1. DFB-Pokal-Hauptrunde. Ebenfalls noch mit an Bord sind mit dem TSV Neudrossenfeld und der SpVgg SV Weiden zwei Teams aus der Bayernliga Nord. Als klassenniedrigster Verein im Feld kann der Landesligist FC Dingolfing mit einem weiteren Toto-Pokal-Kracher im Isar-Wald-Stadion planen.

Die 16 Klubs werden bei der Auslosung nach regionalen Gesichtspunkten in zwei Gruppen – Nord und Süd – eingeteilt und bekommen dann ihre Gegner zugelost, wobei die drei verbliebenen Landes- und Bayernligisten FC Dingolfing, TSV Neudrossenfeld und SpVgg SV Weiden aus einem eigenen Topf gezogen werden und dann jeweils auf einen höherklassigen Kontrahenten treffen.