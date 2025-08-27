Pokal des Landrates und Kreisklassenpokal: Die Paarungen der 1. Runde

Am Dienstagabend hat der Kreisfachverband Fußball (KFV) Börde die Paarungen der ersten Hauptrunde im Pokal des Landrates gezogen. In dieser warten am ersten September eine Reihe an spannenden Duellen - auf der Suche nach einem neuen Kreispokal-Sieger, nachdem Titelverteidiger Oscherslebener SC als Landesligist nicht mehr startberechtigt ist.

Zu Landesklasse-Duellen kommt es dabei allerdings nicht. Der Osterweddinger SV (in Gutenswegen), der Eilslebener SV (in Bebertal), der SSV Samswegen (in Elbeu), der SV Altenweddingen (in Bregenstedt) und der TSV Niederndodeleben (in Hadmersleben) bekommen es jeweils mit Bördeoberligisten zu tun. Teams aus der Kreisliga empfangen dagegen den SV Groß Santersleben (der SV Seehausen) und den SC Germania Kroppenstedt (die SG Empor Klein Wanzleben). Die OhreKicker Wolmirstedt, Finalist im Juni, haben derweil ein Freilos.

Auch im Kreisklassenpokal stehen die Paarungen für das erste September-Wochenende fest - und auch in diesem Wettbewerb wird ein neuer Titelträger gesucht: Der Oscherslebener SC II, diesjähriger Sieger, nimmt als Kreisligist nun am Pokal des Landrates teil. Und der Finalgegner SG Jersleben/Colbitz ist bereits in der Ausscheidungsrunde am TSV Niederndodeleben II gescheitert (2:3) .

Die Paarungen im Kreisklassenpokal

OhreKicker Wolmirstedt II - SV Eintracht Gröningen II

SG Klinze/Ribbensdorf - HSG Großes Bruch

1. FC Oebisfelde - VfB Blau-Weiß Erxleben

HSG Traktor/Motor/Empor II - SG Velsdorf/Mannhausen II

SG Bülstringen - Flechtinger SV II

HSG Hohendodeleben/Wanzleben II - HSG H/N/B II

TSV Grün-Weiß Bregenstedt II - TSV Viktoria Bartensleben

TSV Hornhausen - SV Börde Rottmersleben

SV Chemie Walbeck - SG Hohe Börde

HSG Bösdorf/Etingen/Rätzlingen II - HSG Wefensleben/Harbke II

Blau-Weiß Neuenhofe II - SV Concordia Rogätz II

TSV Hadmersleben II - TSV Niederndodeleben II

SV Hötensleben - SV Heide Burgstall

SG Drackenstedt - FSV Barleben II

HSG Siegersleben/Eilsleben III - HSG Ummendorf II/Völpke

Osterweddinger SV II - HSG Beendorf/Weferlingen II

