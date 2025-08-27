 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Leon Thiepold

Pokal des Landrates und Kreisklassenpokal: Die Paarungen der 1. Runde

Pokal des Landrates +++ In der Börde kommt es am ersten September-Wochenende zu spannenden Duellen

Am Dienstagabend hat der Kreisfachverband Fußball (KFV) Börde die Paarungen der ersten Hauptrunde im Pokal des Landrates gezogen. In dieser warten am ersten September eine Reihe an spannenden Duellen - auf der Suche nach einem neuen Kreispokal-Sieger, nachdem Titelverteidiger Oscherslebener SC als Landesligist nicht mehr startberechtigt ist.

Zu Landesklasse-Duellen kommt es dabei allerdings nicht. Der Osterweddinger SV (in Gutenswegen), der Eilslebener SV (in Bebertal), der SSV Samswegen (in Elbeu), der SV Altenweddingen (in Bregenstedt) und der TSV Niederndodeleben (in Hadmersleben) bekommen es jeweils mit Bördeoberligisten zu tun. Teams aus der Kreisliga empfangen dagegen den SV Groß Santersleben (der SV Seehausen) und den SC Germania Kroppenstedt (die SG Empor Klein Wanzleben). Die OhreKicker Wolmirstedt, Finalist im Juni, haben derweil ein Freilos.

Die Paarungen im Pokal des Landrates

  • SV Gutenswegen/Klein Ammensleben - Osterweddinger SV
  • Bebertaler SV - Eilslebener SV
  • SV Blau-Weiß Empor Wanzleben - SV Etingen/Rätzlingen
  • SV Seehausen - SV Groß Santersleben
  • MTV Weferlingen - SV Grün-Weiß Süplingen
  • SSV Stern Elbeu - SSV Samswegen
  • TSV Grün-Weiß Bregenstedt - SV Altenweddingen
  • SV Concordia Rogätz - Flechtinger SV
  • SV Blau-Weiß Elbe Glindenberg - SG Eintracht Ebendorf
  • SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben - SV Blau-Gelb Ausleben
  • SG Empor Klein Wanzleben - SC Germania Kroppenstedt
  • TSV Hadmersleben - TSV Niederndodeleben
  • Oscherslebener SC II - SV Irxleben II
  • Traktor Hohenwarsleben - SV Eintracht Gröningen
  • Blau-Weiß Neuenhofe - SG Germania Wulferstedt

Auch im Kreisklassenpokal stehen die Paarungen für das erste September-Wochenende fest - und auch in diesem Wettbewerb wird ein neuer Titelträger gesucht: Der Oscherslebener SC II, diesjähriger Sieger, nimmt als Kreisligist nun am Pokal des Landrates teil. Und der Finalgegner SG Jersleben/Colbitz ist bereits in der Ausscheidungsrunde am TSV Niederndodeleben II gescheitert (2:3).

Die Paarungen im Kreisklassenpokal

  • OhreKicker Wolmirstedt II - SV Eintracht Gröningen II
  • SG Klinze/Ribbensdorf - HSG Großes Bruch
  • 1. FC Oebisfelde - VfB Blau-Weiß Erxleben
  • HSG Traktor/Motor/Empor II - SG Velsdorf/Mannhausen II
  • SG Bülstringen - Flechtinger SV II
  • HSG Hohendodeleben/Wanzleben II - HSG H/N/B II
  • TSV Grün-Weiß Bregenstedt II - TSV Viktoria Bartensleben
  • TSV Hornhausen - SV Börde Rottmersleben
  • SV Chemie Walbeck - SG Hohe Börde
  • HSG Bösdorf/Etingen/Rätzlingen II - HSG Wefensleben/Harbke II
  • Blau-Weiß Neuenhofe II - SV Concordia Rogätz II
  • TSV Hadmersleben II - TSV Niederndodeleben II
  • SV Hötensleben - SV Heide Burgstall
  • SG Drackenstedt - FSV Barleben II
  • HSG Siegersleben/Eilsleben III - HSG Ummendorf II/Völpke
  • Osterweddinger SV II - HSG Beendorf/Weferlingen II

