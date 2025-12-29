Pokal des Bürgermeisters: Eberswalde rüstet sich für Hallenabend

Der Hallenfußball kehrt nach Eberswalde zurück – und mit ihm ein Turnier, das sportlichen Anspruch und lokale Bedeutung verbindet. Am morgigen Dienstag, 30. Dezember 2025, wird im Sportzentrum Westend der Pokal des Bürgermeisters ausgespielt. Acht Teams treten in zwei Vierergruppen an, gespielt wird über zwölf Minuten pro Partie. Der Modus ist klar, der Zeitplan eng, die Dramaturgie vorgezeichnet: Vorrunde, Halbfinals, Platzierungsspiele und ein Finale am späten Abend.

Gruppe A: Stadt und Umland im direkten Vergleich In Gruppe A treffen der FV Preussen Eberswalde, die SpG Biesenthal/Melchow-Grüntal, der FSV Lok Eberswalde und der SV 90 Tornow aufeinander. Bereits das Eröffnungsspiel um 17 Uhr zwischen Preussen Eberswalde und Lok Eberswalde setzt den Ton des Abends. Es folgen Begegnungen mit klarer regionaler Prägung, etwa wenn Tornow auf die Spielgemeinschaft aus Biesenthal und Melchow trifft oder Preussen Eberswalde später gegen Tornow spielt. Diese Gruppe lebt von kurzen Wegen, bekannten Gegnern und der Frage, wer mit dem Druck der Halle am besten umgehen kann.

Ein Turnier mit klarer Ordnung und hoher Intensität Der Bürgermeisterpokal ist kompakt, aber anspruchsvoll organisiert. In der Vorrunde spielen die Mannschaften in zwei Gruppen jeder gegen jeden. Drei Gruppenspiele entscheiden über Einzug in die Finalrunde oder frühes Ausscheiden. Die Spielzeit von zwölf Minuten sorgt für hohes Tempo, lässt aber zugleich Raum für taktische Ordnung. Fehler wirken sofort, gute Phasen müssen konsequent genutzt werden. Nach der Gruppenphase folgt ohne Umwege die K.-o.-Runde.

Gruppe B: Erfahrung, Jugend und Spielgemeinschaften

Gruppe B bringt eine besondere Mischung mit. Der Eberswalder SC, der 1. FC Finowfurt, die SpG Lichterfelde/Finow und die Ü35-Auswahl des FV Preussen Eberswalde bilden ein Feld, das unterschiedliche Spielansätze vereint. Der Auftakt erfolgt um 17:14 Uhr mit dem Spiel zwischen der Spielgemeinschaft Lichterfelde/Finow und dem Eberswalder SC. Spätestens hier wird sichtbar, wie unterschiedlich die Teams den Hallenrhythmus interpretieren. Die Ü35 von Preussen Eberswalde bringt zusätzlich eine eigene Dynamik in die Gruppe.

Der Gastgeber FV Preussen Eberswalde im Mittelpunkt

Der FV Preussen Eberswalde ist gleich doppelt vertreten – mit der ersten Mannschaft in Gruppe A und der Ü35 in Gruppe B. Diese Konstellation verleiht dem Turnier eine besondere Note. Der Verein prägt den Abend auf mehreren Ebenen und ist sowohl sportlich als auch atmosphärisch präsent. Für die erste Mannschaft beginnt der Abend um 17:00 Uhr, für die Ü35 um 17:42 Uhr. Beide Teams stehen früh unter Beobachtung.

Ein enger Zeitplan ohne Ausweichmöglichkeiten

Der Spielplan ist dicht getaktet. Zwischen 17:00 Uhr und 19:34 Uhr werden alle Vorrundenspiele ausgetragen. Die Pausen sind kurz, die Umstellungen müssen schnell erfolgen. Für die Mannschaften bedeutet das: Konzentration von der ersten bis zur letzten Minute der Gruppenphase. Wer hier Punkte liegen lässt, kann sie später nicht mehr aufholen.

Der Übergang in die Entscheidungsphase

Nach Abschluss der Gruppenphase beginnt um 20:00 Uhr die K.-o.-Runde. Im ersten Halbfinale trifft der Zweite der Gruppe A auf den Ersten der Gruppe B. Um 20:17 Uhr folgt das zweite Halbfinale mit dem Ersten der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B. Ab diesem Zeitpunkt zählt nur noch das direkte Duell. Taktische Vorsicht weicht der Notwendigkeit, ein Spiel zu gewinnen.

Platzierungsspiele strukturieren den Abend

Der Bürgermeisterpokal bietet allen Teams einen klaren Abschluss. Um 20:34 Uhr wird Platz sieben ausgespielt, um 20:51 Uhr folgt das Spiel um Platz fünf. Diese Begegnungen geben auch den Mannschaften aus dem Tabellenkeller der Vorrunde die Möglichkeit, den Abend mit einem Erfolg zu beenden und sportlich präsent zu bleiben.

Der Kampf um das Podium

Um 21:08 Uhr steht das Spiel um Platz drei an. Hier treffen die Verlierer der beiden Halbfinals aufeinander. Oft sind es gerade diese Spiele, in denen sich zeigt, wie viel mentale Substanz ein Team besitzt, nachdem der Traum vom Finale geplatzt ist.

Das Finale als Höhepunkt des Abends

Der Bürgermeisterpokal findet seinen Höhepunkt im Finale um 21:25 Uhr. Zwölf Minuten entscheiden darüber, welche Mannschaft sich in die Siegerliste dieses Turniers einträgt. Nach einem langen Abend verdichtet sich alles auf dieses eine Spiel – auf Tempo, Klarheit und die Fähigkeit, unter Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Ein Turnier mit lokaler Bedeutung

Der Pokal des Bürgermeisters ist mehr als ein sportlicher Wettbewerb. Er ist ein Treffpunkt der regionalen Fußballszene, ein Vergleich zwischen Stadt und Umland, zwischen Erfahrung und Entwicklung. Das Sportzentrum Westend wird für einen Abend zum Zentrum des Hallenfußballs in Eberswalde.