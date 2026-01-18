Pokal des Bürgermeisters: 1. FC Magdeburg II setzt sich durch

Der Pokal des Bürgermeisters des SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen hat am heutigen Sonntag einen intensiven und sportlich dichten Hallenturniernachmittag erlebt. Acht Frauenmannschaften, zehn Minuten Spielzeit und ein klar strukturierter Modus sorgten für ein Turnier ohne Leerlauf. Nach Gruppenphase, Zwischenrunden und K.-o.-Spielen setzte sich der 1. FC Magdeburg II im Finale gegen den Friedrichshagener SV 1912 durch und gewann den Pokal. Neben dem sportlichen Ausgang rückten auch individuelle Leistungen in den Mittelpunkt.

Gruppe A: Miersdorf/Zeuthen setzt früh Akzente In der Gruppe A behauptete sich der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen I an der Spitze. Mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 9:1 gewann das Team die Gruppe. Der klare Auftaktsieg gegen Südstern Senzig und der Erfolg gegen Blau-Weiß Beelitz legten früh die Basis. Das torlose Unentschieden gegen den BSV GW Neukölln 1950 reichte aus, um Rang eins zu sichern. Neukölln folgte punktgleich, musste sich aber aufgrund des Torverhältnisses mit Platz zwei begnügen. Südstern Senzig und Blau-Weiß Beelitz blieben dahinter.

Zwischenrunden: Der Turnierdruck steigt Nach der Gruppenphase ging es ohne lange Pause in die ersten Platzierungs- und Zwischenrunden. Union Fürstenwalde setzte sich gegen Südstern Senzig durch und hielt Anschluss im unteren Tableau. Blau-Weiß Beelitz behauptete sich im Neunmeterschießen gegen Miersdorf/Zeuthen II. Diese Partien zeigten, dass auch abseits der Spitze jeder Platz hart umkämpft war.

Gruppe B: Friedrichshagen marschiert souverän In der Gruppe B setzte der Friedrichshagener SV 1912 deutliche Zeichen. Drei Siege, neun Punkte und 10:2 Tore bedeuteten einen souveränen Gruppensieg. Besonders der Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg II unterstrich die Stabilität dieses Auftritts. Magdeburg II wurde mit sechs Punkten Zweiter und zeigte bereits in der Vorrunde, dass das Team defensiv kaum Angriffsfläche bot. Die zweite Mannschaft der Eintracht Miersdorf/Zeuthen belegte Rang drei, Union Fürstenwalde blieb punktlos.

Halbfinale: Favoriten unter sich

Im Halbfinale traf der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen I auf den 1. FC Magdeburg II. Magdeburg gewann mit 2:1 und zog ins Endspiel ein. Zudem entwickelte sich zwischen dem BSV GW Neukölln 1950 und dem Friedrichshagener SV 1912 ein enges Duell, das erst im Neunmeterschießen zugunsten Friedrichshagens entschieden wurde. Damit standen sich im Finale zwei Teams gegenüber, die bereits in der Vorrunde überzeugt hatten.

Platzierungsspiele: Entscheidungen bis Rang sieben

Im Spiel um Platz sieben setzte sich Südstern Senzig im Neunmeterschießen gegen Miersdorf/Zeuthen II durch. Platz fünf ging nach einem weiteren Neunmeterschießen an Blau-Weiß Beelitz gegen Union Fürstenwalde. Das Spiel um Platz drei entschied der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen I mit einem 2:0 gegen den BSV GW Neukölln 1950 für sich.

Finale: Magdeburg behält die Kontrolle

Das Endspiel zwischen dem Friedrichshagener SV 1912 und dem 1. FC Magdeburg II bildete den Abschluss eines langen Turniertages. Magdeburg II gewann das Finale mit 2:0 und sicherte sich den Pokal des Bürgermeisters.

Individuelle Auszeichnungen mit klaren Namen

Neben dem Mannschaftserfolg standen auch individuelle Leistungen im Fokus. Zur besten Spielerin des Turniers wurde Marie Krümmel vom 1. FC Magdeburg gewählt. Die Auszeichnung für die beste Torhüterin ging an Ronja Kessel vom Friedrichshagener SV, die über das gesamte Turnier hinweg mit Konstanz überzeugte.

Ins All-Star-Team schafften es Nathalie Bretschneider und Sophie Hopfe vom SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen sowie Leni Hanel vom Friedrichshagener SV. Die Torjägerinnenkrone teilten sich Sophie Hopfe und Nathalie Bretschneider mit jeweils fünf Treffern. Die Entscheidung fiel in einem vereinsinternen Neunmeterduell zugunsten von Hopfe.