Pokal: Dersim nach Elfmeterschießen im Halbfinale

Ginsheim. Bis in die zweite Halbzeit hinein hat der VfB Ginsheim das Spiel gemacht und lag auf Siegeskurs. Doch dann kam Dersim Rüsselsheim noch spät zum Ausgleich und entschied am Ende das Elfmeterschießen klar für sich. Mit 5:2 (0:0/1:1) behielt der abstiegsgefährdete Gruppenligist im Viertelfinale des Kreispokals die Oberhand. Ginsheim als Tabellenführer der Kreisoberliga musste dagegen nach einer langen Siegesserie die erste Niederlage hinnehmen und hat das Halbfinale knapp verpasst. Hier trifft Dersim nun am 3. April auf B-Liga-Spitzenreiter SSV Raunheim.

Für die verdiente Führung konnte Jaden Meyer dann in der 58. Minute sorgen. Nach einem Weitschuss von Can Özer schob er den Abpraller zum 1:0 ein. „Aber danach sind wir leider passiv geworden und haben uns von Dersim hinten reindrängen lassen“, bedauerte Schuster. Durch einen direkten Freistoß von Emir Arik schafften die Gäste in der 85. Minute noch den Ausgleich und kämpften sich ins Elfmeterschießen. Hier nutzten beide Mannschaften die ersten Versuche. Doch scheiterte Ginsheim dann zweimal an Dersim-Keeper Benjamin Uzun, während Rüsselsheim alle Strafstöße verwandelte und lautstark jubelnd den Einzug ins Halbfinale feiern konnte.

Für Rashid Dadda, Sportlicher Leiter in Rüsselsheim, was er bis letzten Sommer noch in Ginsheim war, bildete der VfB den erwartet starken Gegner: „Die Mannschaft hat definitiv Gruppenliga-Qualität.“ Nachdem die erste Hälfte an den Kreisoberliga-Spitzenreiter gegangen war, „hatten wir aber in der zweiten Halbzeit einen neuen Plan“, so Dadda. „Unser Trainer Dogan Erdogan hat die richtigen Impulse gegeben und erfolgreiche Wechsel vorgenommen.“ So kam es zum Schluss noch zu einem Happyend für die Rüsselsheimer, die damit Selbstbewusstein für den Abstiegskampf in der Gruppenliga tankten.

Tore: 1:0 Meyer (58.), 1:1 Arik (85.). Im Elfmeterschießen trafen für Ginsheim Özer; für Dersim Omoria, Sarssar, Arik und Nije.