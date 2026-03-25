Pokal: Derby der Gruppenligisten im Halbfinale

– Foto: Pia Pfeifer

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„Wir freuen uns natürlich, dass wir nach dem Ausrutscher in Groß-Bieberau möglichst schnell wieder auf den Platz zu kommen. Das war die mit Abstand schlechteste Leistung seit meinem Amtsantritt in Ginsheim“, fordert VfB-Trainer Jonas Schuster Wiedergutmachung. „Ich denke wir werden anders auftreten als am Sonntag, zudem kommen Spieler zurück in den Kader, die aufgrund von Verletzung oder Urlaub gefehlt haben. Andere Spieler können zeigen was sie können und sich für weitere Aufgaben anbieten, daher werden wir kräftig durchrotieren. Wir wissen natürlich, dass Dersim sehr heimstark ist und wir haben das klare Ziel das Finale zu erreichen. Das Finale spielen zu dürfen wäre ein absolutes Highlight nochmal.“