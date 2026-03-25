Pokal: Derby der Gruppenligisten im Halbfinale

Groß-Gerau. Im Halbfinale des Kreispokals am Mittwochabend (19.30 Uhr) auf dem Sportplatz in der Reinhard-Strecker Straße in Rüsselsheim trifft Dersim Rüsselsheim auf den VfB Ginsheim.
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„Wir freuen uns natürlich, dass wir nach dem Ausrutscher in Groß-Bieberau möglichst schnell wieder auf den Platz zu kommen. Das war die mit Abstand schlechteste Leistung seit meinem Amtsantritt in Ginsheim“, fordert VfB-Trainer Jonas Schuster Wiedergutmachung. „Ich denke wir werden anders auftreten als am Sonntag, zudem kommen Spieler zurück in den Kader, die aufgrund von Verletzung oder Urlaub gefehlt haben. Andere Spieler können zeigen was sie können und sich für weitere Aufgaben anbieten, daher werden wir kräftig durchrotieren. Wir wissen natürlich, dass Dersim sehr heimstark ist und wir haben das klare Ziel das Finale zu erreichen. Das Finale spielen zu dürfen wäre ein absolutes Highlight nochmal.“
Dersim Rüsselsheim hat ebenso etwas gutzumachen, denn die Niederlage in Ober-Roden am vergangenen Sonntag war ein Dämpfer für die Aufstiegsambitionen. War es in der Winterpause das ausgegebene Ziel den Rückstand auf Gruppenliga-Tabellenführer Ginsheim zu verringern, müssen die Rüsselsheimer nun sogar um den Relegationsplatz in der Gruppenliga bangen. Auch sie wollen Wiedergutmachung für die Niederlage leisten, weshalb ein spannendes und umkämpftes Halbfinale erwartet werden darf. Zweimal trifft Dersim auf eigenem Platz binnen der kommenden beiden Monate auf Ginsheim, beide Partien können für die Rüsselsheimer als Endspiele bezeichnet werden. 2:2 ging das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams am 26. Oktober 2025 in Ginsheim aus.