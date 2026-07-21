Pokal der Städte Ulm/Neu-Ulm: Elfmeterkrimi und klares 6:0

Der VfL Ulm/Neu-Ulm setzte sich am heutigen Dienstag im ersten Viertelfinale mit 2:0 gegen KKS Croatia Ulm durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Jan Geis seine Mannschaft in der 48. Minute mit 1:0 in Führung. Im weiteren Spielverlauf war es erneut Jan Geis, der in der 72. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 den Endstand und damit den Halbfinaleinzug sicherstellte.

Torreiches Duell in Unterweiler

In einer umkämpften Begegnung unterlag der SC Unterweiler der TSG Söflingen mit 2:4. Felix Holdermüller eröffnete den Torreigen in der 19. Minute zur 0:1-Führung. Tim Schlütter glich in der 48. Minute zum 1:1 aus, doch Rafael Glöggler brachte die TSG Söflingen bereits in der 51. Minute wieder mit 1:2 in Front. Mario Orlogi baute den Vorsprung in der 60. Minute auf 1:3 aus. Zwar verkürzte Jannis Struck in der 65. Minute für Unterweiler auf 2:3, aber Marco Welte sorgte in der 77. Minute mit dem Treffer zum 2:4-Endstand für die Entscheidung.

Kantersieg von Türkgücü Ulm

Der SC Türkgücü Ulm zeigte eine furiose Offensivleistung und besiegte den SV Esperia Italia Neu-Ulm deutlich mit 6:0. Fatajo Ousman eröffnete die Partie in der 7. Minute mit dem 0:1. Ismail Demiray erhöhte in der 21. Minute auf 0:2, ehe Leon Kohler in der 26. Minute zum 0:3 traf. In der 36. Minute fiel der vierte Treffer zum 0:4, bevor Emircan Ayhan in der 64. Minute auf 0:5 stellte. Vedin Bektic setzte in der 76. Minute den Schlusspunkt zum 0:6-Endstand.

Dramatik und Entscheidung vom Punkt

Ein an Dramatik kaum zu überbietendes Spiel lieferten sich der SV Eggingen und die SGM Aufheim Holzschwang, das der SV Eggingen schließlich mit 4:2 nach Elfmeterschießen für sich entschied. Kai Reinert brachte die SGM Aufheim Holzschwang in der 28. Minute mit 0:1 in Führung. In der 74. Minute sah Julian Knaier von der SGM Aufheim Holzschwang die Rote Karte. In Überzahl gelang Jeremias Aichinger in der 79. Minute der späte 1:1-Ausgleich. Im anschließenden Elfmeterschießen siegte der SV Eggingen.

Der Fahrplan für die kommenden Spiele

Am Donnerstag, den 23. Juli 2026, stehendie Halbfinalbegegnungen auf dem Programm. Um 18 Uhr trifft der Sieger des dritten Viertelfinales auf den Sieger des vierten Viertelfinales. Zeitgleich um 18 Uhr fordert der Sieger des ersten Viertelfinales den Sieger des zweiten Viertelfinales heraus. Am Samstag, den 25. Juli 2026, kommt es schließlich zum großen Finaltag: Um 14:30 Uhr treffen die Verlierer der beiden Halbfinalspiele im Spiel um Platz 3 aufeinander, bevor um 17 Uhr die Sieger der Halbfinals im Finale den Turniersieg unter sich ausmachen.