Pokal der Städte: Türkgücü und VfL siegen, aber es gibt Änderungen

Türkgücü Ulm behält im Elfmeterschießen die Oberhand

Im ersten Halbfinale über 80 Minuten Spielzeit ging der SC Türkgücü Ulm gegen den SV Eggingen in der 23. Minute durch Ricardo Dias Matos mit 1:0 in Führung. Der SV Eggingen gab sich jedoch nicht geschlagen und erzielte in der 66. Minute durch Tom-Luca Ziegler den 1:1-Ausgleich. Da es nach der regulären Spielzeit unentschieden stand, musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Im Elfmeterschießen trafen Leon Kohler zum 2:1 und Ismail Demiray zum 3:1, was dem SC Türkgücü Ulm den 3:1-Endstand sicherte.

VfL Ulm/Neu-Ulm siegt im torlosen Nervenkrimi

Ebenso umkämpft verlief das zweite Halbfinale zwischen dem VfL Ulm/Neu-Ulm und der TSG Söflingen, das nach der Spielzeit von 80 Minuten torlos mit 0:0 endete. Im anschließenden Elfmeterschießen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Jan Geis schoss den VfL Ulm/Neu-Ulm mit 1:0 in Front, worauf Daniel Kröner für die TSG Söflingen zum 1:1 ausglich. Emir Dzehverovic traf zur 2:1-Führung für den VfL, die Fabio Zeroni mit dem 2:2 postwendend egalisierte. Den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand nach Elfmeterschießen verwandelte schließlich Glenis Lokaj für den VfL Ulm/Neu-Ulm.

Die Ansetzungen für den bevorstehenden Finaltag

Am Samstag, den 25. Juli 2026, kommt es zum großen Turnierabschluss. Allerdings gibt es dabei Änderungen. Dies teilt der Veranstalter dazu mit: "Der SC Türkgücü Ulm muss seine Teilnahme am Finale des Stadtpokals leider absagen. Grund hierfür ist die zeitgleiche Ansetzung des WFV-Pokalspiels. Trotz intensiver Bemühungen ist es dem Verein nicht gelungen, eine spielfähige Mannschaft für das Finale zu stellen. Gemäß der Turnierregelung rückt der SV Eggingen ins Finale nach und trifft dort auf den Sieger des Halbfinals zwischen VfL Ulm und TSG Söflingen. Das ursprünglich geplante Spiel um Platz 3 entfällt. Der Verlierer des Halbfinals zwischen dem VfL Ulm und der TSG Söflingen belegt automatisch den dritten Platz. Aufgrund dieser Änderung wird auch die Anstoßzeit des Endspiels angepasst: Das Finale findet bereits um 15:00 Uhr statt und nicht wie ursprünglich vorgesehen um 17:00 Uhr. Der Veranstalter bedankt sich beim SC Türkgücü Ulm für die offene Kommunikation und die unternommenen Bemühungen sowie bei allen beteiligten Vereinen und Zuschauern für ihr Verständnis."