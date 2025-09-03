Pokal-Coup: RW Maaslingen wirft Regionalligisten SV Rödinghausen raus

RW Maaslingen setzte sich im Westfalenpokal nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit gegen den SV Rödinghausen mit 8:7 im Elfmeterschießen durch und zieht damit in das Achtelfinale ein. Das Elfmeterschießen endete, nachdem Bastian Rode den entscheidenden Strafstoß verwandelte und Viktor Miftaraj für Rödinghausen scheiterte. Das Spiel wurde vor rund 800 Zuschauern ausgetragen.

Rödinghausen reagierte verstärkt mit offensiven Aktion. In der ersten Halbzeit wurden mehrere gefährliche Flanken in den Strafraum gebracht, unter anderem von Simon Breuer und Cottrell Ezekwem, die jedoch nicht erfolgreich abgeschlossen wurden.

Die Partie begann dynamisch. Maaslingen nutzte früh freie Räume auf den Flügeln: In der 6. Minute erzielte Jan-Malte Schwier nach zwei Ecken der Gäste das 1:0, indem er den Ball am Torwart vorbeischob. Einige Minuten später profitierte Kadir Yildirim von einem Rückpassfehler und erhöhte auf 2:0, nachdem er den Torwart umspielte.

Maaslingen blieb in den Zweikämpfen präsent und klärte die Bälle konsequent. Kurz vor der Halbzeit kam Rödinghausen zum 2:1 durch Eduard Probst, gefolgt vom 2:2-Ausgleich durch Simon Breuer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel intensivierte sich die Partie. Maaslingen übernahm weiterhin die Initiative, drängte Rödinghausen oft in die eigene Hälfte und kam zu mehreren Abschlüssen, die den Torerfolg jedoch verfehlten.

Die zweite Halbzeit war zudem durch zahlreiche Fouls und Verwarnungen geprägt: Der Torwart von Rödinghausen stieß mit Absicht einen Gegenspieler um und erhielt Gelb und auch andere Spieler beider Teams wurden für taktische Fouls verwarnt.

Faton Islamaj wurde bei einem Durchbruch mit hohem Bein gestoppt, blieb aber stehen, sodass eine mögliche Gelb-Rote-Karte den Spielverlauf unbeeinträchtigt ließ. Trotz einiger weiterer Chancen von Maaslingen, unter anderem durch Schüsse aus der Distanz, blieb die zweite Hälfte des Spiel torlos. Rödinghausen konnte nur vereinzelte Konter setzen, die nicht zum Tor führten.

Nach 90 Minuten stand weiterhin das 2:2 auf der Anzeigetafel, sodass das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Beide Mannschaften begannen sicher: Magnus Giersdorff, Marcel Hofrath, Jesper Fuchs, Faton Islamaj und Kilian Tschöpe verwandelten für Maaslingen, Bastian Rode setzte den letzten Strafstoß erfolgreich ins Netz. Auf Seiten von Rödinghausen trafen Tim Corsten, Maximilian Hippe, Paterson Chato, Mattis Rohlfing und Marius Bauer, ehe Viktor Miftaraj scheiterte.

Der Sieg des Außenseiters RW Maaslingen ist angesichts des Spielverlaufs und der gezeigten Leistung verdient. Das Team hielt über 90 Minuten gegen den höherklassigen Gegner dagegen, zeigte Einsatz und Konzentration und nutzte seine Chancen konsequent. Auch im Elfmeterschießen behielten die Gastgeber ihre Nerven. Wir gratulieren RW Maaslingen zum Einzug ins Achtelfinale und zu diesem überzeugenden Pokalerfolg.