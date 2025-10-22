Pokal: Büderich mit Überraschung, Landesligisten schwächeln

Kreispokal Moers: Das Achtelfinale startet am Dienstag. Der FC Neukirchen-Vluyn kommt kampflos weiter, der SV Scherpenberg wird seiner Favoritenrolle beim TV Kaldenhausen gerecht und der VfL Repelen kommt spät beim dezimierten SV Schwafheim weiter. Am Mittwoch hat der Büdericher SV den nächsten Bezirksligisten rausgeworfen, während die Landesligisten SV Budberg und 1. FC Lintfort nur mit viel Mühe gegen Kreisligisten weitergekommen sind. FuPa informiert euch über die Paarungen - klickt euch rein!
Kreispokal Moers: die Spiele am 21. Oktober
Der SV Scherpenberg hat seine Pflichtaufgabe des Kreispokals Moers souverän erfüllt. Beim TV Kaldenhausen gewann die Mannschaft von Trainer Sven Schützek deutlich mit 5:0. Bereits in der 30. Minute brachte Nick Noah Redam die Gäste in Führung, ehe Vedad Music kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (43.). In der Schlussphase zeigte sich Scherpenberg erneut torhungrig: Luca Grillemeier traf doppelt (75., 81.) und Gabriel Derikx stellte mit seinem Treffer in der 85. Minute den Endstand her. C-Ligist Kaldenhausen präsentierte sich abermals gut, verpasste aber diesmal erwartungsgemäß das Wunder.
Nach einer umkämpften Partie dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Amar Pilavdzic
die Gäste in der 82. Minute in Führung brachte. In der Nachspielzeit fiel das 2:0, wodurch die Entscheidung endgültig zugunsten des VfL Repelen
fiel. Die Gastgeber des SV Schwafheim
beendeten die Begegnung mit nur neun Spielern: Eren Okumus
sah in der 90. Minute Gelb-Rot wegen Meckerns, kurz darauf wurde Linus Schlebusch
nach einem Foul als letzter Mann mit Rot des Feldes verwiesen.
Personalmangel beim OSC Rheinhausen! Der B-Ligist tritt gegen den FC Neukirchen-Vluyn nicht an und schenkt dem Bezirksligisten das Weiterkommen.
_____
Kreispokal Moers: die Spiele am 22. Oktober
Beim SSV Lüttingen
benötigte der SV Budberg
die Verlängerung, um sich mit 3:1 durchzusetzen. Die Gastgeber aus der Kreisliga A gingen in der 61. Minute durch Viktor Brem
in Führung und hielten die knappe Führung bis tief in die Nachspielzeit. Erst in der 90.+2 Minute gelang Ceyhun Dagdemir
der späte Ausgleich für Budberg, der die Partie in die Verlängerung brachte. Dort sorgte Fynn Leon Eckhardt
in der 114. Minute mit einer Einzelaktion für die Entscheidung zugunsten der Mannschaft von Trainer Tim Wilke
, ehe der Joker in der 120.+5 Minute den Schlusspunkte setzte und seinen Doppelpack schnürte. Trotz des Ausscheidens zeigte Lüttingen eine engagierte Leistung und verlangte dem Favoriten alles ab.
Der Büdericher SV
bleibt die Überraschung im diesjährigen Kreispokal. Nach dem Erfolg über TuS Asterlagen
warf die Mannschaft von Trainer Dominik Seemann
nun auch den Bezirksligisten Borussia Veen
aus dem Wettbewerb. Den entscheidenden Treffer erzielte Jan Satzinger
bereits in der 23. Minute. Danach verteidigten die Gastgeber ihren Vorsprung mit großem Einsatz und schaffte den nächsten Coup.
Der 1. FC Lintfort
hat das Achtelfinale des Kreispokals Moers nur mit Mühe überstanden. Beim MSV Moers
siegte der Landesligist erst in der Nachspielzeit mit 1:0. Die Gastgeber aus der Kreisliga B hielten über weite Strecken gut dagegen und verteidigten kompakt, während die Gäste Schwierigkeiten hatten, ihrer Rolle gerecht zu werden. In der 83. Minute musste Ufuk Yaprak
nach Gelb-Rot vom Platz, kurz darauf sah Ozan Sengül
die Rote Karte. In der Nachspielzeit traf der Landesligist dann gegen den B-Ligisten in doppelter Überzahl, doch beinahe wäre es noch in die Verlängerung gegangen: Augenblicke vor dem Abpfiff verschoss Emre Okumus
einen Elfmeter.
_____
Kreispokal Moers: die Spiele am 23. Oktober
Spieltext FC Meerfeld - TuS Xanten
_____
Kreispokal Moers: die Spiele am 28. Oktober
Di., 28.10.2025, 19:30 Uhr
Spieltext TV Kapellen - GSV Moers
_____
Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal
1. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Alemannia Kamp - SSV Lüttingen 0:2
Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Vynen-Marienbaum - Borussia Veen 0:3
Di., 23.09.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen 3:0
Mi., 24.09.25 19:00 Uhr MSV Moers - FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 7:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr FC Rot-Weiß Moers - FC Moers-Meerfeld 1:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kapellen - Concordia Rheinberg 5:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - SV Viktoria Birten 5:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - ESV Hohenbudberg 3:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 1:4
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - VfL Repelen 0:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Orsoy - GSV Moers 0:16
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - TuS Asterlagen 7:4
Mi., 24.09.25 19:45 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg 1:3
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Scherpenberg 0:5
Do., 25.09.25 20:00 Uhr Rumelner TV - 1. FC Lintfort 1:3
Do., 25.09.25 20:00 Uhr TV Asberg - TuS Xanten 2:3
Achtelfinale
Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - SV Scherpenberg
Di., 21.10.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Di., 21.10.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - VfL Repelen
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Budberg
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr MSV Moers - 1. FC Lintfort
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Borussia Veen
Do., 23.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - TuS Xanten
Di., 28.10.25 19:30 Uhr TV Kapellen - GSV Moers