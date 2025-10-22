Pokal: Büderich mit Überraschung, Landesligisten schwächeln

Kreispokal Moers: Das Achtelfinale startet am Dienstag. Der FC Neukirchen-Vluyn kommt kampflos weiter, der SV Scherpenberg wird seiner Favoritenrolle beim TV Kaldenhausen gerecht und der VfL Repelen kommt spät beim dezimierten SV Schwafheim weiter. Am Mittwoch hat der Büdericher SV den nächsten Bezirksligisten rausgeworfen, während die Landesligisten SV Budberg und 1. FC Lintfort nur mit viel Mühe gegen Kreisligisten weitergekommen sind. FuPa informiert euch über die Paarungen - klickt euch rein!

Beim SSV Lüttingen benötigte der SV Budberg die Verlängerung, um sich mit 3:1 durchzusetzen. Die Gastgeber aus der Kreisliga A gingen in der 61. Minute durch Viktor Brem in Führung und hielten die knappe Führung bis tief in die Nachspielzeit. Erst in der 90.+2 Minute gelang Ceyhun Dagdemir der späte Ausgleich für Budberg, der die Partie in die Verlängerung brachte. Dort sorgte Fynn Leon Eckhardt in der 114. Minute mit einer Einzelaktion für die Entscheidung zugunsten der Mannschaft von Trainer Tim Wilke, ehe der Joker in der 120.+5 Minute den Schlusspunkte setzte und seinen Doppelpack schnürte. Trotz des Ausscheidens zeigte Lüttingen eine engagierte Leistung und verlangte dem Favoriten alles ab.

Der Büdericher SV bleibt die Überraschung im diesjährigen Kreispokal. Nach dem Erfolg über TuS Asterlagen warf die Mannschaft von Trainer Dominik Seemann nun auch den Bezirksligisten Borussia Veen aus dem Wettbewerb. Den entscheidenden Treffer erzielte Jan Satzinger bereits in der 23. Minute. Danach verteidigten die Gastgeber ihren Vorsprung mit großem Einsatz und schaffte den nächsten Coup.

_____ Kreispokal Moers: die Spiele am 23. Oktober Der 1. FC Lintfort hat das Achtelfinale des Kreispokals Moers nur mit Mühe überstanden. Beim MSV Moers siegte der Landesligist erst in der Nachspielzeit mit 1:0. Die Gastgeber aus der Kreisliga B hielten über weite Strecken gut dagegen und verteidigten kompakt, während die Gäste Schwierigkeiten hatten, ihrer Rolle gerecht zu werden. In der 83. Minute musste Ufuk Yaprak nach Gelb-Rot vom Platz, kurz darauf sah Ozan Sengül die Rote Karte. In der Nachspielzeit traf der Landesligist dann gegen den B-Ligisten in doppelter Überzahl, doch beinahe wäre es noch in die Verlängerung gegangen: Augenblicke vor dem Abpfiff verschoss Emre Okumus einen Elfmeter.

_____ Kreispokal Moers: die Spiele am 28. Oktober

Di., 28.10.2025, 19:30 Uhr TV Kapellen TV Kapellen GSV Moers GSV Moers 19:30 live PUSH