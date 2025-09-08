Pokal: Biwer, Red Black und Ehleringen gelingen Überraschungen

Drei Teams aus tieferen Ligen gelang am Wochenende der Einzug in die nächste Runde der „Coupe de Luxembourg“. Durch einen Doppelpack von Hensel in der 2.Halbzeit setzte sich so Biwer (D2) mit 2:0 gegen Merl-Belair (D1) durch, die AS Red Black Luxemburg (D2) gewann zuhause nach Verlängerung gegen Fels (D1).

Nach früher Führung durch Monteiro Teixeira (1:0, 2.‘) konnte Namensvetter Teixeira (1:1, 76.‘) mit Anbruch der Schlussviertelstunde ausgleichen und seine Mannschaft in die Verlängerung retten, wo sie dann aber zwei weitere Gegentreffer kassierte. Ein Tor kurz nach der Pause durch Peixoto Roque sicherte Ehleringen (D2) das Weiterkommen gegen Bartringen (D1).

Waren in der Meisterschaft keine Tore zwischen Christnach und Ell gefallen, so konnte sich der FC Olympia am Samstag klar und deutlich mit 5:0 im Pokal gegen denselben Gegner durchsetzen, Dias Pereira erzielte dabei zwei Tore. Medernach gewann auch in der „Coupe de Luxembourg“ gegen Hosingen, dies durch zwei späte Tore mit 3:1.

Enge Partien

Die Begegnung zwischen Mertert-Wasserbillig (D1) und Gilsdorf (D1) enthielt vieles, was man sich von einem Pokalduell erwartet: die UMW führte früh, der FC Jeunesse drehte das Spiel komplett zu seinen Gunsten, ehe die Hausherren den Anschlusstreffer durch einen verschossenen Elfmeter zunächst verpassten. Wenig später war man dennoch dran, glich kurz vor Schluss aus, nur um dann in der Nachspielzeit doch noch das KO durch Simoes Dinis zu erhalten (3:4, 90.‘+3).

Auch in Itzig (D1) sahen die Zuschauer einen wahren Cup Fight, in dem sich Beggen (D1) knapp durch ein Kopfballtor von Sessegnon Lavri nach Verlängerung mit 2:1 behauptete. Böwingen (D2) fühlte Schengen auf den Zahn (D1), schied aber nach einem zwischenzeitlichen 1:1 durch einen späten Treffer der Gäste von Djelloul Khedda aus (1:2, 88.‘). Dalheim (D2) holte sich nach einem schwierigen Start in die Meisterschaft gegen Bourscheid (D2) seinen ersten Pflichtspielsieg (3:2). Küntzig konnte bei Ligarivale Lasauvage erst kurz vor dem Ende verkürzen, musste in jener ereignisreichen Schlussphase aber auch eine rote Karte sowie einen dritten und damit entscheidenden Gegentreffer hinnehmen (3:1).

Teles Santos: „Gratulation an Lasauvage“

Der Torschütze der Gäste, Joel Teles Santos, gegenüber FuPa: „Wir haben drei defensive Fehler begangen und diese haben uns die Qualifikation für die nächste Runde gekostet. Obschon wir viel Ballbesitz hatten, sind unsere Torchancen nicht reingegangen. Es war einfach nicht unser Tag, Gratulation an Lasauvage zum Weiterkommen.“

Das Derby

Das Nachbarduell zwischen Ulflingen (D2) und Norden 02 (D1) war bereits zur Halbzeitpause entschieden, als die Gäste durch u.a. einen Doppelpack von Da Silva Gomes bereits mit 3:0 in Führung lagen. Der genannte Stürmer schnürte in der 2.Halbzeit sogar noch einen Hattrick beim 5:0-Auswärtssieg.

Die nächste Runde

Die Runde der letzten 64, dann auch mit den Teams aus der BGL Ligue und Ehrenpromotion, wird am Donnerstag ab 12:15 Uhr am Sitz der FLF in Monnerich ausgelost. Gespielt wird diese bereits am 21.September.

Alle Ergebnisse der 1.Runde