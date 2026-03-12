Pokal: Biebrich rettet Sieg über die Zeit, Erbenheim ohne Probleme Turbulentes Spiel mit zwei Gelb-Roten Karten und acht Toren endet siegreich für Biebrich +++ Erbenheim siegt beim FC Maroc mit 9:2 von Marius Martinez · Heute, 11:47 Uhr · 0 Leser

Der FV Biebrich (weiße Trikots, hier im Verbandsliga-Duell mit dem SV Zeilsheim) kann sich am Ende einer umkämpften Partie gegen die Spvvg. Sonnenberg verdient durchsetzten und steht somit im Halbfinale des Kreispokals. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden. Die ersten beiden Teilnehmer des Kreispokal-Halbfinals stehen fest: Der FV Biebrich zitterte in Sonnenberg den Sieg in Überzahl über die Zeit. Gegner im Halbfinale wird der SV Erbenheim sein, der beim FC Maroc seiner Favoritenrolle gerecht wurde und sich beim 9:2-Auswärtssieg keine Blöße gab.

Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Auf dem Spitzkippel kam es zum Viertelfinal-Duell im Kreispokal zwischen der Spvgg. Sonnenberg und dem FV Biebrich. Sonnenberg startete fulminant in die Partie mit dem frühen 1:0 durch Hendrik Bednarz in der 16. Minute. Biebrich drehte mit einem Doppelschlag in der 34. und 38. Minute durch Maurice Pinger und Niklas Stegmaier die Partie. Da Biebrich durchaus gute Chancen ungenutzt ließ, ging es nur mit 2:1 in die Halbzeitpause. In der 60. Minute schoss Muhammed Tanriverdi einen Ball aus dem Seitenaus zurück aufs Spielfeld und traf dabei einen Biebrich-Spieler an der Brust. Der Schiedsrichter wertete dies als Unsportlichkeit und stellte ihn mit Gelb-Rot vom Platz. Doch das Team ließ sich nicht entmutigen und schaffte in der 64. Minute, durch den kurz nach der Halbzeit eingewechselten Israel Mulumba Mukamba den Ausgleich zum 2:2.

Doch die Freude über den Ausgleich währte nur kurz: Gero Herranz stellte in der 66. Minute die Führung für Biebrich wieder her, Tim Emmel erhöhte kurz später auf 4:2. Sonnenberg schaffte zwar zwei Minuten später noch einmal den Anschluss per Foulelfmeter durch Blessing Eriyo, Tim Emmel begrub jedoch die Hoffnung auf einen Ausgleich kurz vor Schluss mit dem 5:3-Siegtreffer.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Sarkis Axel Bicakci, der in der Nachspielzeit wegen wiederholtem Foulspiel mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Sonnenberg-Coach Alexander Kopp war mit der Leistung seiner Mannschaft trotz der Niederlage zufrieden. "Wir haben Biebrich das Leben schwer gemacht. Ich bin stolz und sehr zufrieden mit unserer Mannschaft. Der Sieg für Biebrich geht trotzdem in Ordnung". Kopp haderte mit den Gelb-Roten Karten für seine Mannschaft, hier hätte er sich mehr "Fingerspitzengefühl" vom Schiedsrichter gewünscht.