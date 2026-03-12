Pokal: Biebrich rettet Sieg über die Zeit, Erbenheim ohne Probleme

Wiesbaden. Die ersten beiden Teilnehmer des Kreispokal-Halbfinals stehen fest: Der FV Biebrich zitterte in Sonnenberg den Sieg in Überzahl über die Zeit. Gegner im Halbfinale wird der SV Erbenheim sein, der beim FC Maroc seiner Favoritenrolle gerecht wurde und sich beim 9:2-Auswärtssieg keine Blöße gab.
Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Auf dem Spitzkippel kam es zum Viertelfinal-Duell im Kreispokal zwischen der Spvgg. Sonnenberg und dem FV Biebrich. Sonnenberg startete fulminant in die Partie mit dem frühen 1:0 durch Hendrik Bednarz in der 16. Minute. Biebrich drehte mit einem Doppelschlag in der 34. und 38. Minute durch Maurice Pinger und Niklas Stegmaier die Partie. Da Biebrich durchaus gute Chancen ungenutzt ließ, ging es nur mit 2:1 in die Halbzeitpause. In der 60. Minute schoss Muhammed Tanriverdi einen Ball aus dem Seitenaus zurück aufs Spielfeld und traf dabei einen Biebrich-Spieler an der Brust. Der Schiedsrichter wertete dies als Unsportlichkeit und stellte ihn mit Gelb-Rot vom Platz. Doch das Team ließ sich nicht entmutigen und schaffte in der 64. Minute, durch den kurz nach der Halbzeit eingewechselten Israel Mulumba Mukamba den Ausgleich zum 2:2.
Doch die Freude über den Ausgleich währte nur kurz: Gero Herranz stellte in der 66. Minute die Führung für Biebrich wieder her, Tim Emmel erhöhte kurz später auf 4:2. Sonnenberg schaffte zwar zwei Minuten später noch einmal den Anschluss per Foulelfmeter durch Blessing Eriyo, Tim Emmel begrub jedoch die Hoffnung auf einen Ausgleich kurz vor Schluss mit dem 5:3-Siegtreffer.
Den Schlusspunkt der Partie setzte Sarkis Axel Bicakci, der in der Nachspielzeit wegen wiederholtem Foulspiel mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Sonnenberg-Coach Alexander Kopp war mit der Leistung seiner Mannschaft trotz der Niederlage zufrieden. "Wir haben Biebrich das Leben schwer gemacht. Ich bin stolz und sehr zufrieden mit unserer Mannschaft. Der Sieg für Biebrich geht trotzdem in Ordnung". Kopp haderte mit den Gelb-Roten Karten für seine Mannschaft, hier hätte er sich mehr "Fingerspitzengefühl" vom Schiedsrichter gewünscht.
Im zweiten Viertelfinale des Abends wurde Erbenheim beim FC Maroc früh seiner Favoritenrolle gerecht und führte bereits nach 14 Minuten mit 2:0. Maroc schaffte es zweimal, den Anschluss zum 1:2 und 2:4 herzustellen, Erbenheim fand jedoch immer wieder eine Antwort darauf. Am Ende siegten die Erbenheimer mit 9:2. Erbenheim-Coach Karim El Bakkaoui hat einen "absolut verdienten Sieg" seiner Mannschaft gesehen und freut sich nun auf das "Highlight-Spiel" gegen den FV Biebrich. Der im Sommer wechselnde Coach sagt, dass es zwar fantastisch wäre, sich mit dem Pokal zu verabschieden, der Klassenerhalt in der Gruppenliga jedoch absolute Priorität habe. Tore: 0:1 Houssam Roubiou, 0:2 Mohamed Quadah, 1:2 Mustapha Fatullah, 1:3 Mohamed Quadah, 1:4 Mohamed Quadah, 2:4 Vahrim Redza, 2:5 Tommy Nguyen, 2:6 Rami Roubiou, 2:7 Rami Roubiou, 2:8 Rami Roubiou, 2:9 Pierre Massfeller