Pokal-Auslosung Kreis West: Es kommt zu ein paar echten Krachern

Im Totopokal des Fußballkreis West wurde am Samstag-Nachmittag im Rahmen der Kreisliga-Partie zwischen der SG Mallersdorf / Grafentraubach und dem TSV Neustadt / Donau, die der amtierende Vizemeister dank des Premierentreffers von Top-Neuzugang Paul Grauschopf knapp mit 2:1 zu seinen Gunsten entscheiden konnte, die Begegnungen für das Achtelfinale ausgelost, bei dem dann auch die zehn teilnehmenden Bezirksligisten in den Wettbewerb eingreifen.

Als Losfee fungierte während der Halbzeit-Pause Karl Wellenhofer, der von 2002 bis 2020 Bürgermeister der Gemeinde Mallersdorf-Pfaffenberg war. Der Politiker zog ein paar sehr brisante Duelle, unter anderem trifft Bezirksliga-Anwärter SG Mallersdorf / Pfaffenberg auf den Ex-Landesligisten TV Aiglsbach. Ein schweres Los hat Titelverteidiger TSV Langquaid erwischt. Die Pokal-Spezialisten, die sich 2023 und 2025 in die Siegerliste eintragen konnten und zudem 2024 im Endspiel standen, müssen beim spielstarken Landkreis- und Ligakonkurrenten ATSV Kelheim ran. Vor einer sehr hohen Hürde steht auch der SV Neufraunhofen, der vor einem Vierteljahr im Endspiel gegen den TSV Langquaid stand. Gerauer, Haas, Brenninger und Kameraden gastieren beim FC Ergolding, der eine Art Angstgegner der Schwarz-Weißen ist. In den vergangenen zwölf Pflichtspielen, die in der FuPa-Datenbank erfasst wurden, konnte der SVN die Landshuter Vorstädter nämlich nur einmal besiegen.





Die Achtelfinal-Paarungen im Überblick



Dienstag, 26. August (Anstoß: 18:15 Uhr)

SG Mallersdorf / Grafentraubach - TV Aiglsbach

SV Ettenkofen - SV Sallach

ATSV Kelheim - TSV Langquaid

FC Ergolding - SV Neufraunhofen



Mittwoch, 27. August (Anstoß: 18:15 Uhr)

TSV Neustadt/Donau - TV Schierling

SG Dornach / Roßbach - ASCK Simbach/Inn

SV Oberglaim - TV Geisenhausen

TSV Vilslern - FC Walkertshofen





Das Viertelfinale ist für den 15. Oktober geplant.