Pokal-Auslosung: Große Highlights für vier Kreisliga-Klubs

"Unser Trainer hat mir eine lange Liste mitgegeben, aber ganz oben stand natürlich der TSV 1860 München. Wir freuen uns auf ein hoffentlich spektakuläres Toto-Pokalspiel vor vollem Haus, morgen früh geht es um 10 Uhr mit der Vorbereitung los", erklärte Martin Ehrbar vom oberfränkischen Kreisligisten vor dem Duell gegen den Drittligisten aus der Landeshauptstadt.





Auf eine absolute Top-Partie vor heimischem Publikum darf sich auch die SG Alerheim (Kreissieger Donau, Kreisliga) freuen, die den SSV Jahn Regensburg (3. Liga) empfängt. "Herr Buchwieser kann jetzt definitiv Ehrenmitglied bei uns werden. Den TSV 1860 München hätten wir natürlich auch gerne genommen, aber jetzt freuen wir uns auf das Topspiel gegen den letztjährigen Zweiligisten SSV Jahn Regensburg", erklärte Florian Schnell (Vorstand SG Alerheim).





Ein packendes Oberbayern-Derby wartet auf den FSV Harthof München (Kreissieger München, Kreisliga), der sich für ein Duell gegen Drittligist FC Ingolstadt 04 entschied. "Wir bleiben in Bayern", scherzte Michael Ailer (2. Vorstand FSV Harthof München). "Wir nehmen den FC Ingolstadt 04. Wir sind für den Pokal geboren und die neue Trophäe sieht super aus – und träumen darf man ja mal!?"





"Die Auslosung der ersten Hauptrunde ist immer eine spannende Angelegenheit, bei der wir als langjähriger Pokal-Partner des Bayerischen Fußball-Verbandes immer wieder gerne Gastgeber sind. Ich denke, wir haben einen tollen Job gemacht und spannende Partien mit packenden David-gegen Goliath-Duellen und regionalen Derbys aus dem Topf gezogen – und den Reaktionen nach zu urteilen, waren auch unsere Gäste heute mit uns zufrieden", erklärte Joachim Buchwieser, Vize-Präsident von LOTTO Bayern.





"Ich möchte mich ganz herzlich bei den 22 Kreissiegern bedanken, die allesamt nach Bad Kötzting gekommen sind, um live vor Ort zu erfahren, gegen wen es geht. Natürlich kann nicht jeder die Löwen ziehen, aber ich denke, es dürfen sich alle auf ein packendes Duell in der ersten Runde freuen. Und in Runde zwei haben die verbliebenen Kreissieger ja wieder die Chance, sich ihren Gegner zu wünschen, was sicherlich eine extra Portion Motivation bedeutet", erklärte Verbandsspielleiter Josef Janker, für den es nach 16 Jahren die letzte Auslosung einer 1. BFV-Hauptrunde war. Der Oberpfälzer wird am kommenden Verbandstag 2026 nicht wieder kandidieren.





Gespielt wird die 1. BFV-Hauptrunde zwischen dem 18. und 22. Juli 2025. Die genauen Spieltermine werden mit den beteiligten Vereinen abgestimmt. Einzige Ausnahme: Die Drittligisten bestreiten ihre Erstrundenpartien am 22. Juli (Dienstag), Ausnahme ist der 1. FC Schweinfurt 05, der sein Erstrundenspiel beim 1. FC 06 Bad Kissingen (Kreissieger Rhön, Landesliga) bereits am kommenden Freitag (18. Juli) bestreiten wird.





Alle Partien im Überblick: