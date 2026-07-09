Pokal-Auslosung: Diese Wunschgegner haben Breitenberg & Walkertshofen Am Freitagabend wird in Bad Kötzting die 1. Hauptrunde des Verbandspokals ausgelost von Thomas Seidl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die Verantwortlichen der SG Breitenberg / Sonnen fahren relativ entspannt zur Auslosung nach Bad Kötzting – Foto: Karl-Heinz Hönl

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Am Freitagabend beginnt um 18:30 Uhr in der Spielbank Bad Kötzting die Auslosung der 1. Hauptrunde des BFV-Totopokals, die am darauffolgenden Wochenende über die Bühne gehen wird. Die 22 Kreissieger können sich gemäß den Durchführungsbestimmungen ihren Wunschgegner aussuchen. Der Traum (fast) aller "Underdogs" ist der TSV 1860 München, der traditionell Rekordkulissen garantiert. Wir haben bei den beiden niederbayerischen Kreispokalsiegern SG Breitenberg / Sonnen (Ost) und FC Walkertshofen (West) nachgehakt, welche Gegner man präferieren würden.

"1860 wäre ein Hammer, auch mit Jahn Regensburg oder den Schanzern (Anm. d. Red.: FC Ingolstadt 04) wären wir zufrieden", scherzt Walkertshofens Abteilungsleiter Christopher Heider. Sollte es keiner dieser drei Klubs werden, gibt es weitere Ideen. "Unterhaching, Burghausen, Bayreuth, Schweinfurt, Vilzing, Buchbach - das sind allesamt äußerst attraktive Gegner. Wir möchten schon gerne einen klangvollen Namen bei uns begrüßen dürfen", berichtet Heider. Taktieren wird der Bezirksligist nicht. "Lichtenfels ist aus der Landesliga Nordwest abgestiegen und wäre auf dem Papier von allen möglichen Gegnern wohl am ehesten schlagbar. Wir haben aber nicht vor, diese Option in Betracht zu ziehen und diesen Verein von Oberfranken in den Landkreis Kelheim fahren zu lassen. Optional wäre Hankofen sicherlich auch sehr interessant", informiert der Funktionär, der gemeinsam mit Vereins-Urgestein Michael "Major" Reitmeier zur Auslosung reisen wird.







Der FC Walkertshofen um Kapitän Felix Maier (re.) erhofft sich ein "Schwergewicht" als Gegner – Foto: Alfred Brumbauer













Die SG Breitenberg/Sonnen wird mit Abteilungsleiter Tobias Krottenthaler und Trainer Franz-Josef Wandl in der Spielbank vertreten sein. "Wie alle anderen Kreissieger hoffen wir natürlich auf einen der ganz großen Gegner. Für uns ist es aber schon ein Highlight, überhaupt bei so einem Event dabei sein zu dürfen. Der Pokalsieg war für uns als absoluter Außenseiter eine unglaubliche Sache und egal gegen wem wir nun in der ersten Hauptrunde ran dürfen - es wird sich etwas rühren", schmunzelt Krottenthaler, für dem auch vorstellbar ist, einen der drei möglichen niederbayerischen Kontrahenten (Hankofen, Seebach, Dingolfing) auszuwählen: "Das hätte durchaus auch einen gewissen Reiz und sollten die großen Klubs schon weg sein, ist das sicherlich eine Überlegung."