Pokal-Auslosung: Delay Sports empfängt Regionalligisten - BFC auswärts

Am heutigen Freitagabend wurde das Achtelfinale im Berliner Landespokal der Herren ausgelost.
Folgende Partien wurden gezogen:
1. Herren
BFC Meteor - BFC Preussen
Pfeffersport - VSG Altglienicke
Eintracht Mahlsdorf - BFC Dynamo
FC Internationale - Berliner AK
Sparta Lichtenberg - Tennis Borussia
S.D. Croatia - SV Tasmania
Delay Sports - Hertha 03 Zehlendorf
Blau Weiß 90 - Füchse Berlin
2. Herren
SSC Teutonia II - VSG Altglienicke II
Friedenauer TSC II - Stern 1900 II
Spandauer Kickers II - Berlin Hilalspor II
TSV Rudow II - Hohen Neuendorf II
FC Internationale II - BSV Dersim II / Fortuna Biesdorf II
Berolina Stralau II - Viktoria Berlin II
Delay Sports II - Eintracht Mahlsdorf II
Fortuna Pankow II / Sparta Lichtenberg II - S.D. Croatia II
untere Herren
BFC Meteor III - Hertha 03 Zehlendorf IV
Stern 1900 III - Hertha BSC IV
Wittenauer SC III / Viktoria Berlin III - Köpenicker FC III
Viktoria Berlin IV - Hertha 03 Zehlendorf III
Sperber Neukölln III - BSC Rehberge III / Einheit zu Pankow III
SV Adler Berlin III - Berolina Mitte III
Delay Sports III - FC Internationale III
Eintracht Mahlsdorf III - Fortuna Biesdorf III
7er Herren
Berlin Lions 7er - Füchse Berlin 7er
1. FC Lübars 7er - Wittenauer SC 7er
SC Siemensstadt 7er - Oranje Berlin 7er II
SV Süden 7er - TSV Wittenau 7er / RFC Liberta 7er
FC Brandenburg 03 7er - BSV 1892 7er
Berlin Hilalspor 7er - Wacker Lankwitz 7er
Union-Südost 7er - FC Treptow 7er
Club Italia 7er - Eintracht Südring 7er
Gespielt wird in vier Wochen, sprich vom Freitag, den 14. bis Sonntag, den 16. November.