Pokal-Auslosung am Mittelrhein: 64 Teams hoffen auf Traumlos Am Mittwoch ziehen die Herren und Frauen ihre Lose – FuPa berichtet live im Ticker. von red · Heute, 08:40 Uhr · 0 Leser

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Es kribbelt wieder im Verbandsgebiet des FVM. Nur wenige Wochen nach den Kreispokalendspielen Mitte Juni richten sich alle Blicke auf die Verbandsebene. Am kommenden Mittwoch, den 8. Juli, wird es ab 19:00 Uhr ernst: Die Paarungen für die erste Runde im Bitburger-Pokal der Herren sowie die Play-Off-Partien und Achtelfinalspiele im Schaebens-Pokal der Frauen werden ermittelt. Aufgrund der großen Pokalreform dürfen sich die Fans auf ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld und echte Pokalkracher von der 3. Liga bis zur Kreisliga C freuen. FuPa begleitet das die Auslosung wie gewohnt im Live-Ticker.

Bitburger-Pokal: Reform sorgt für bunte Fußballfeste Die Lose der Herren werden an diesem Abend von Rudi Rheinstädtler, dem Vizepräsidenten Sport des FVM, gezogen. Nach der im vergangenen Jahr angestoßenen großen Pokalreform wird die Auslosung zum zweiten Mal in diesem weitreichenden Format mit exakt 64 Mannschaften durchgeführt. Das System greift nahtlos: Die Regional- und Drittligisten des FVM-Gebiets sowie alle Mittelrheinligisten der alten Saison sind automatisch vorqualifiziert. Dadurch konnten an den vorgelagerten Kreispokalen alle Teams ab der Landesliga abwärts teilnehmen, wobei Zweitvertretungen grundsätzlich von der Teilnahme ausgeschlossen sind. Die restlichen freien Plätze des 64er-Feldes wurden über den WestLotto Fairplay-Pokal an die neun am besten platzierten und noch nicht anderweitig qualifizierten Teams vergeben. Diese Teilnehmer verteilen sich über das gesamte Verbandsgebiet. Der Modus am Auslosungsabend ist denkbar einfach: Alle 64 Kugeln liegen in einem einzigen Topf. Klassentiefere Teams besitzen grundsätzlich immer Heimrecht. Sollte sich dies aus der Ziehung nicht direkt ergeben, wird das Heimrecht entsprechend getauscht.

„Auch im diesjährigen Teilnehmerfeld feiern etliche Teams im Bitburger-Pokal auf Verbandsebene Premiere; überdies ist die gesamte Breite des Fußballs am Mittelrhein vertreten: Von unseren Topteams in der 3. Liga bis zu einem Kreisligisten C sind alle Klassen repräsentiert, was den Wettbewerb deutlich vielfältiger macht. Für etliche Fußballfeste ‚Klein gegen Groß‘, die genau den Reiz des Pokals ausmachen, ist also gesorgt“, so der Verbandsspielausschussvorsitzende und Pokalspielleiter Patrick Zielezny in der Verbandsmeldung. Die erste Runde wird am Wochenende des 22. und 23. August 2026 ausgetragen. Eine Ausnahme bilden die Partien mit Beteiligung der Regionalligisten Bonner SC und SV Bergisch Gladbach 09 sowie des DFB-Pokal-Teilnehmers Viktoria Köln, die bereits zwischen dem 18. und 20. August stattfinden. Da am selben Wochenende auch die erste Runde der Kreispokale für alle nicht auf Verbandsebene aktiven Teams ausgespielt wird, mutiert das Wochenende zu einem riesigen FVM-Pokalwochenende. Die weiteren Runden der Herren sind für den 6. bis 8. Oktober (2. Runde), den 21. November (Achtelfinale, Profis bereits 17. bis 19. November), den 16. bis 18. Februar 2027 (Viertelfinale) und den 23. bis 25. März 2027 (Halbfinale) terminiert, ehe am 29. Mai 2027 das große Finale steigt.