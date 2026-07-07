Pokal-Auslosung am Mittelrhein: 64 Teams hoffen auf Traumlos

Es kribbelt wieder im Verbandsgebiet des FVM. Nur wenige Wochen nach den Kreispokalendspielen Mitte Juni richten sich alle Blicke auf die Verbandsebene. Am kommenden Mittwoch, den 8. Juli, wird es ab 19:00 Uhr ernst: Die Paarungen für die erste Runde im Bitburger-Pokal der Herren sowie die Play-Off-Partien und Achtelfinalspiele im Schaebens-Pokal der Frauen werden ermittelt. Aufgrund der großen Pokalreform dürfen sich die Fans auf ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld und echte Pokalkracher von der 3. Liga bis zur Kreisliga C freuen. FuPa begleitet das die Auslosung wie gewohnt im Live-Ticker.
Die Lose der Herren werden an diesem Abend von Rudi Rheinstädtler, dem Vizepräsidenten Sport des FVM, gezogen. Nach der im vergangenen Jahr angestoßenen großen Pokalreform wird die Auslosung zum zweiten Mal in diesem weitreichenden Format mit exakt 64 Mannschaften durchgeführt. Das System greift nahtlos: Die Regional- und Drittligisten des FVM-Gebiets sowie alle Mittelrheinligisten der alten Saison sind automatisch vorqualifiziert. Dadurch konnten an den vorgelagerten Kreispokalen alle Teams ab der Landesliga abwärts teilnehmen, wobei Zweitvertretungen grundsätzlich von der Teilnahme ausgeschlossen sind.
Die restlichen freien Plätze des 64er-Feldes wurden über den WestLotto Fairplay-Pokal an die neun am besten platzierten und noch nicht anderweitig qualifizierten Teams vergeben. Diese Teilnehmer verteilen sich über das gesamte Verbandsgebiet. Der Modus am Auslosungsabend ist denkbar einfach: Alle 64 Kugeln liegen in einem einzigen Topf. Klassentiefere Teams besitzen grundsätzlich immer Heimrecht. Sollte sich dies aus der Ziehung nicht direkt ergeben, wird das Heimrecht entsprechend getauscht.
„Auch im diesjährigen Teilnehmerfeld feiern etliche Teams im Bitburger-Pokal auf Verbandsebene Premiere; überdies ist die gesamte Breite des Fußballs am Mittelrhein vertreten: Von unseren Topteams in der 3. Liga bis zu einem Kreisligisten C sind alle Klassen repräsentiert, was den Wettbewerb deutlich vielfältiger macht. Für etliche Fußballfeste ‚Klein gegen Groß‘, die genau den Reiz des Pokals ausmachen, ist also gesorgt“, so der Verbandsspielausschussvorsitzende und Pokalspielleiter Patrick Zielezny in der Verbandsmeldung.
Die erste Runde wird am Wochenende des 22. und 23. August 2026 ausgetragen. Eine Ausnahme bilden die Partien mit Beteiligung der Regionalligisten Bonner SC und SV Bergisch Gladbach 09 sowie des DFB-Pokal-Teilnehmers Viktoria Köln, die bereits zwischen dem 18. und 20. August stattfinden. Da am selben Wochenende auch die erste Runde der Kreispokale für alle nicht auf Verbandsebene aktiven Teams ausgespielt wird, mutiert das Wochenende zu einem riesigen FVM-Pokalwochenende. Die weiteren Runden der Herren sind für den 6. bis 8. Oktober (2. Runde), den 21. November (Achtelfinale, Profis bereits 17. bis 19. November), den 16. bis 18. Februar 2027 (Viertelfinale) und den 23. bis 25. März 2027 (Halbfinale) terminiert, ehe am 29. Mai 2027 das große Finale steigt.
Bei den Frauen wird am Mittwochabend ein zweistufiges Verfahren angewendet. Zunächst ermittelt die Ziehung die Paarungen der vorgelagerten Play-Off-Runde. Hierfür sind die acht Zweitplatzierten aus jenen Kreisen qualifiziert, die im Verhältnis zur Gesamtzahl ihrer Frauenmannschaften die meisten Teams im Kreispokal gemeldet hatten – in diesem Jahr betrifft dies die Kreise Köln, Bonn, Sieg, Berg, Euskirchen, Rhein-Erft, Düren und Heinsberg. Alle acht Kugeln verbleiben in einem Topf, auch hier gilt das automatische Heimrecht für das klassentiefere Team.
Direkt im Anschluss wird das Achtelfinale ausgelost. In diesem Topf befinden sich 16 Kugeln: Die drei Regionalligistinnen der abgelaufenen Saison (Fortuna Köln, Vorwärts Spoho Köln, SV Deutz 05), die neun aktuellen Kreispokalsiegerinnen sowie vier Platzhalter für die noch auszuspielenden Siegerinnen der Play-Off-Partien. Je nachdem, welche Teams sich letztlich in den Play-Offs durchsetzen, kann es im Achtelfinale zu einem nachträglichen Tausch des Heimrechts kommen.
Emilie Schmidt, die Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauenfußball und Pokalspielleiterin, blickt in der Verbandsmeldung den Ziehungen mit großer Vorfreude entgegen: „Nachdem sich das Schaebens-Pokalfinale der Frauen im Troisdorfer Aggerstadion in den letzten beiden Jahren zu einem echten Highlight im Frauenfußball entwickelt hat, freuen wir uns nun, dass wir mit der Auslosung in die neue Pokalsaison starten und Teams von der Kreisliga bis zur Regionalliga neuerlich die Chance haben, das Endspiel in Troisdorf zu erreichen und den großen Coup zu landen.“
Der Rahmenterminkalender der Frauen sieht den Start der Play-Off-Runde für den 6. September 2026 vor. Die Achtelfinalpartien folgen am 7. und 8. Oktober, gefolgt vom Viertelfinale am 21. November. Die Halbfinals steigen am 20. und 21. Februar 2027, wobei Spiele mit Regionalliga-Beteiligung bereits am 17. und 18. Februar stattfinden. Das große Endspiel im Troisdorfer Aggerstadion wird traditionell an Christi Himmelfahrt, den 6. Mai 2027, ausgetragen.