Pokal-Aus und Personalnot: A/O vor einem Oktober der Wahrheit Trainer Speer: Der Zusammenhalt stimmt

A/O kämpft mit großen personellen Problemen. Aushilfen wie Torhüter Vincent Augustin müssen jetzt ran, um den Landesligisten durch einen harten Oktober zu bringen.

„Ich bin der, der aushilft“, sagt Vincent Augustin, wenn er seine Rolle im Torhüterteam der SV Ahlerstedt/Ottendorf beschreibt. Am Freitagabend saß er 90 Minuten auf der Bank, weil Keeper Finn-Jonas Suhr nach Verletzungspause wieder fit war. Für Augustin kein Problem. D/A II im Halbfinale: A/O in der ersten Halbzeit ohne Zugriff



Ein Einsatz im Bezirkspokal-Viertelfinale gegen die SV Drochtersen/Assel II sei ohnehin nicht vorgesehen gewesen, erklärt der 21-Jährige. Wäre er aufgelaufen, hätte er zwei Wochen lang nicht für seine eigentliche Mannschaft, A/O II, spielen dürfen.



Doch das Beispiel Augustin steht sinnbildlich für die aktuelle Lage beim Landesligisten: Die Personalnot ist groß - und trifft den Verein ausgerechnet in einer wichtigen Saisonphase.

Gastgeber Ahlerstedt „in allen Belangen unterlegen“

Am Freitag schied A/O zu Hause mit 0:3 gegen den Ligakonkurrenten D/A II aus dem Pokal aus. Maurits Nagel (14.) und Jan-Miklas Steffens (17.) trafen bereits früh nach Standardsituationen, ehe Philipp Aue (37.) nach feiner Vorarbeit von Luca Daginnus für die Vorentscheidung sorgte. „In der ersten Halbzeit waren wir in allen Belangen unterlegen“, sagt A/O-Trainer Kevin Speer. Erst nach der Pause wurde es besser, gefährlich wurde A/O aber kaum. Die Mannschaft geht personell auf dem Zahnfleisch. Rund ein Dutzend Spieler fehlen derzeit - teils verletzt, teils beruflich verhindert. Speer zählt auf: Nasenbruch bei Topscorer Enes Badur, muskuläre Probleme bei Moritz Vedovelli Bugugnoli, Kreuzbandriss bei Mats Breitweg, Knorpelschaden bei Luka Papke, Fußprellung bei Diego Moreira, Knochenödem bei Jonas Lüdemann, Muskelfaserriss bei Malcolm Brunkhorst und so weiter. „Das ist schon heftig“, sagt Speer. Besonders bitter: Torwart Leander Hoppenrath drohe wegen eines Hüftschadens sogar das Karriereende.