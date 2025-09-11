Pokal-Aus in der Verlängerung

Freude über den Führungstreffer von Andreas Peters. – Foto: HSV

„Wir wollen den Sportfreunden aus Wenau einen richtigen Pokalfight liefern“ gab HSV-Trainer Chris Böhme vor der gestrigen Pokalpartie gegen Jugendsport Wenau zu Protokoll und sollte anschließend von seiner Mannschaft nicht enttäuscht werden. Hatte man gegen den sicherlich favorisierten A-Ligisten aus Wenau eine schwierige Anfangsphase zu überstehen, in der auch die Gäste durchaus in Führung hätten gehen können, fand man nach ca. 10 Spielminuten in die Spur und damit zum eigenen Spiel.

Auf dem kleinen Kunstrasenplatz im Stadion Sophienhöhe zwang man die Wenauer immer wieder in unliebsame Luft- und Zweikampfduelle, deren zweiten Bälle den „kleinen HSV“ sehr häufig in aussichtsreiche und gefährliche Positionen brachte. So kam die HSV-Führung durch Andreas Peters nicht ganz unerwartet. Nach einem langen Ball tauchte letztgenannter alleine vor dem JSW-Wenau Kasten auf und erzielte per Heber den Führungstreffer (19.). Und auch hiernach hatte die Heimelf die Möglichkeiten das Ergebnis noch komfortabler zu gestalten. Nach schönem Kombinationsspiel verpasste L. Schlößer am kurzen Pfosten den sichergeglaubten Führungsausbau, während man auch nach Standards brandgefährlich blieb und den Torerfolg zweimal denkbar knapp verpasste (Hamacher 28. / 36.).