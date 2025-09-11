Pokal-Aus in der Verlängerung

„Wir wollen den Sportfreunden aus Wenau einen richtigen Pokalfight liefern“ gab HSV-Trainer Chris Böhme vor der gestrigen Pokalpartie gegen Jugendsport Wenau zu Protokoll und sollte anschließend von seiner Mannschaft nicht enttäuscht werden.
Hatte man gegen den sicherlich favorisierten A-Ligisten aus Wenau eine schwierige Anfangsphase zu überstehen, in der auch die Gäste durchaus in Führung hätten gehen können, fand man nach ca. 10 Spielminuten in die Spur und damit zum eigenen Spiel.
Auf dem kleinen Kunstrasenplatz im Stadion Sophienhöhe zwang man die Wenauer immer wieder in unliebsame Luft- und Zweikampfduelle, deren zweiten Bälle den „kleinen HSV“ sehr häufig in aussichtsreiche und gefährliche Positionen brachte. So kam die HSV-Führung durch Andreas Peters nicht ganz unerwartet. Nach einem langen Ball tauchte letztgenannter alleine vor dem JSW-Wenau Kasten auf und erzielte per Heber den Führungstreffer (19.).
Und auch hiernach hatte die Heimelf die Möglichkeiten das Ergebnis noch komfortabler zu gestalten. Nach schönem Kombinationsspiel verpasste L. Schlößer am kurzen Pfosten den sichergeglaubten Führungsausbau, während man auch nach Standards brandgefährlich blieb und den Torerfolg zweimal denkbar knapp verpasste (Hamacher 28. / 36.).
Mit Beginn der zweiten Spielhälfte änderte sich die Gemengelage aber dann zu Gunsten der Gäste. Lies man im ersten Durchlauf bis auf eine verschlafene Anfangsphase defensiv nahezu überhaupt nichts zu, sorgten die Wenauer Jungs mit frischen Einwechselkräften nun für deutlichen Auftrieb.
So war der 1:1 – Ausgleich durch den eingewechselten Feka, der auf Schleipen-Hereingabe einnetzte, folgerichtig (50.) Darüber hinaus wirkte der HSV mit dem frühen Ausgleich wie angeknockt, sodass die Elf von JSW-Coach Uecker sofort in Person von Hajdari nachsetzte und aus 25 Metern traumhaft zum Führungstreffer nachlegte (53.).
Die Blau-Weißen sortierten sich kurz und stemmten sich gegen das drohende Pokal-Aus. Immer wieder sorgten Standards und Einwürfe für gefährliche Situationen im Sechszehner von JSW-Keeper Rosarius. So musste der heimische Anhang – wie auch in der vorherigen Pokalpartie, erneut bis in die Schlussminute bibbern: Nach einem Einwurf war der eingewechselte Thomas Peterhoff zur Stelle und erzielte per Kopf den umjubelten 2:2- Ausgleich (95.).
Für den HSV ging es also erneut in die Verlängerung. In dieser fehlten der Elf von HSV-Trainer Chris Böhme aber dann diesmal die Körner. Räume, die nun durch den HSV nicht mehr konsequent geschlossen wurden, nutzten die Jugendsportler für drei weitere Treffer und zogen am Ende verdient in die nächste Pokalrunde ein.