Pokal-Aus für VfB-Junioren

Hohenleipisch und Dallgow lieferten sich ein enges und packendes Pokalduell mit dem besseren ende für die Gäste. – Foto: fth

Im Viertelfinale endete die Pokalreise der Hohenleipischer A-Junioren, nachdem sie dem favorisierten Landesklassen-Spitzenreiter nur knapp unterlegen waren. Die Randberliner Gäste, die in dieser Saison erst eine Niederlage hinnehmen mussten, waren in Halbzeit eins das bessere Team, hatten mehr Ballbesitz und ließen den Ball gut laufen. Die Einheimischen standen jedoch defensiv ordentlich und kamen ab Mitte der ersten Hälfte selbst zu einigen Abschlüssen, die aber zu ungenau blieben.

Torlos ging es in die Kabinen und die gut 100 Zuschauer sahen mit Wiederbeginn eine sich sowohl kämpferisch als auch spielerisch steigernde Heim-Elf, in der nun offeneren Partie. Umso ärgerlicher, dass den Gästen die Führung quasi geschenkt wurde und Hady Samhat völlig frei zum 0:1 einköpfen konnte (52.). Wenig später belohnte sich Hohenleipisch mit dem verdienten, schnellen Ausgleich durch Felix Kniesche (58.) und war in der Folge am Drücker, ließ aber nicht nur eine Führungsmöglichkeit liegen. Die beste Chance zum 2:1 ergab sich in der 76. Minute und scheint die möglicherweise spielentscheidende Szene gewesen zu sein. Kniesche setzte den Ball aus fünf Metern an die Querlatte und der Nachschuss ging daneben. Auf der anderen Seite jubelten plötzlich die Dallgower, nachdem Obay Amairy den VfB-Abwehrschnitzer zur erneuten Gäste-Führung genutzt hatte (81.). Die VfB-Junioren kämpften unermüdlich gegen die drohende Niederlage an, verloren aber im Eifer und Engagement zu sehr die Linie, während der SVD recht clever dagegenhielt und letztlich nichts mehr zuließ.