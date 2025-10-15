Pokal: Aus für Titelverteidiger Karpfham - Aiglsbach souverän

Im Fußballkreis Ost wird es 2026 einen neuen Totopokal-Sieger geben. Titelverteidiger TSV Karpfham musste sich dem Kreisklassen-Spitzenreiter SG Breitenberg / Sonnen beugen. Nach regulärer Spielzeit stand es ein 1:1-Remis, so dass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Dort avancierte SG-Schlussmann Jonas Steininger mit zwei gehaltenen Versuchen zum Matchwinner. Im Kreis West wollten lediglich 80 Zuschauer das Duell zwischen dem SV Ettenkofen und dem TV Aiglsbach sehen. Der Kreisligist, der unter anderem auf seinen Mittelstürmer Johannes Grau verzichten musste, hielt zwar gut mit, musste sich aber am Ende mit 1:3. geschlagen geben.





Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Auf dem relativ engen Trainingsplatz hatten wir die ersten 20, 25 Minuten unsere Schwierigkeiten. Ettenkofen ist stabil gestanden und wir sind kaum ins letzte Drittel gekommen. Durch Standardsituationen sind die Hausherren auch das eine oder andere Mal gefährlich geworden. Spätestens nach unserem Führungstreffer hatten wir das Spiel aber im Griff und haben uns nach der Pause auch durch den Ausgleich, der nach einer Umschaltaktion gefallen ist, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ein souveräner Aufritt von uns bei einem sehr disziplinierten und lauffreudigen Gegner."











Tobias Krottenthaler (Sportlicher Leiter SG Breitenberg / Sonnen): "In der Anfangsphase war Karpfham klar besser und ist verdientermaßen in Führung gegangen. Ab Mitte des ersten Durchgangs sind wir aber immer besser reingekommen, haben die Initiative übernommen und hatten bis zur Pause schon ein paar hervorragende Möglichkeiten, die wir allerdings nicht nutzen konnten. Nach dem Seitenwechsel haben wir uns mit dem Ausgleichstreffer belohnt und sind am Drücker geblieben, wenngleich es die letzte halbe Stunde ein richtiges Pokalspiel war, bei dem jede Mannschaft den Siegtreffer erzielen hätte können. Elfmeterschießen ist dann sicherlich auch immer ein Stück weit Glückssache, aber aufgrund unseres beherzten Auftritts in der regulären Spielzeit haben wir uns diesen Sieg absolut verdient. Umso höher ist die Leistung mit der Tatsache zu bewerten, dass uns fünf Stammkräfte gefehlt haben."