Pokal Aus für den SSV Weilerswist

Am gestrigen Abend empfing der SSV Weilerswist die SG Dahlem-Schmidtheim zum Kreispokalduell der 2. Runde. Die Partie hielt, was sie im Vorfeld versprach: ein intensives, spannendes und lange völlig offenes Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe.

Vor allem über viel Einsatz und Druck nach vorne kam der Gastgeber immer wieder gefährlich in Tornähe. Doch entweder fehlte die letzte Präzision im Abschluss oder der stark aufgelegte SG-Keeper Yannick Schmitz verhinderte die Weilerswister Führung. Kurz vor der Pause dann beinahe der Schock für den SSV: Nach einem satten Schuss der Gäste schien der Ball schon im Winkel einzuschlagen, doch SSV-Keeper Daniel Arndt parierte spektakulär und hielt so das 0:0 zur Halbzeit fest.

Von Beginn an gingen beide Teams hochkonzentriert zur Sache. Abtasten gab es nicht, vielmehr entwickelte sich sofort ein offener Schlagabtausch. In den ersten 20 Minuten neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Mit zunehmender Spieldauer erarbeitete sich der SSV Weilerswist jedoch leichte Vorteile und drängte auf die Führung.

Zweite Halbzeit: Keeper im Mittelpunkt

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie hochintensiv. Beide Teams erspielten sich Möglichkeiten, beide Torhüter standen immer wieder im Mittelpunkt. Arndt und Schmitz zeigten an diesem Abend eindrucksvoll, warum sie derzeit zu den stärksten Keepern der Liga zählen.

Die Zuschauer merkten schnell: Hier würde wohl das erste Tor die Entscheidung bringen. Die Spannung stieg von Minute zu Minute – und tatsächlich fiel die Entscheidung spät.

Die Entscheidung in der 84. Minute

In der 84. Minute nutzte die SG Dahlem-Schmidtheim einen unnötigen Ballverlust der Weilerswister eiskalt aus. Über zwei schnelle Stationen gelangte der Ball nach links außen zu Fabian Thur, der freistehend vor Arndt die Nerven behielt und zum 0:1 einschob.

Weilerswist warf in den Schlussminuten alles nach vorne, selbst Torhüter Arndt rückte bei Standards mit auf. Doch trotz aller Bemühungen gelang dem SSV kein Treffer mehr – die SG Dahlem-Schmidtheim verteidigte die knappe Führung über die Zeit und zog damit in die 3. Runde des Kreispokals ein.

Fazit

Ein glücklicher, Sieg der Gäste. Während Weilerswist die besseren Chancen und spielerisch mehr vom Spiel hatte, zeigte sich Dahlem-Schmidtheim im entscheidenden Moment eiskalt. Die alte Fußballweisheit „wer die Tore vorne nicht macht, kassiert sie hinten“ traf an diesem Abend den Nagel auf den Kopf.

Für den SSV bleibt die Erkenntnis, trotz engagierter und guter Leistung aufgrund fehlender Durchschlagskraft ausgeschieden zu sein. Die Gäste hingegen überzeugten mit Effizienz und ziehen dank Fabian Thurs Treffer ins Achtelfinale ein.

Aufstellungen

SSV Weilerswist:

Arndt – Karamouzas, Büscher, Nandzik (76. Silva-Santos), Zajcev (76. Kampermann), Stanienda (90. Melder), Becker, Coulibaly, Salohidin, Bagkan, Besirovic

Trainer: Frederik Ziburske

SG Dahlem-Schmidtheim:

Schmitz – Klimpel, Halilic, Ingenhaag (70. Etten), C. Haep (90.+4 Wawer), Hahn, Wassong, Dümmer (77. Thur), A. Haep, Miller, Jentges (70. Ferjani)

Trainer: Christian Hammes

Schiedsrichter: Lars Jungmann (mit Assistenten Arne Lichtenhagen und Felix Kuhnert)

Zuschauer: k. A.