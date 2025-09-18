Pokal-Aus für Aramäer gegen Stein/Neuenstadt/Kochertürn

– Foto: Dominik Schwarz

Wie erwartet war die Pokalhürde gegen die SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn alles andere als leicht zu nehmen. Um in die nächste Runde einzuziehen, hätten die Aramäer die starke Leistung aus den ersten vier Ligaspielen abrufen müssen. Doch davon waren sie in den ersten 55 Minuten weit entfernt. Eine Aufholjagd in der Schlussphase reichte am Ende nicht aus. Die Gastgeber starteten dominant und gingen bereits in der 9. Minute durch Marvin Marrone verdient in Führung. Nur zwei Minuten später gelang Cedric Cramer der Ausgleich zum 1:1 mit einem Fernschuss, nachdem der gegnerische Torwart ausgerutscht war. Wer nun dachte, die Partie würde sich zugunsten der Aramäer wenden, irrte sich gewaltig.

Marrone stellte mit einem Doppelschlag in der 15. und 17. Minute auf 3:1. Die SGM drängte weiter und erhöhte noch vor der Pause durch Laurend Mazrekaj (43.) und erneut Marvin Marrone (45.) auf 5:1. Dieser Halbzeitstand spiegelte die Kräfteverhältnisse auf dem Platz klar wider. In der zweiten Hälfte blieb das Bild zunächst unverändert. In der 53. Minute rettete sogar das Aluminium die Aramäer vor einem noch höheren Rückstand. Erst in der 67. Minute verkürzte Cedric Cramer auf 5:2. Kurz darauf, in der 75. Minute, stellte Markus Schnelcher den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 6:2.