Pokal-Aus beim Liga-Rivalen: Überackers Frauen verlieren gegen den FC Augsburg

Drei Wochen vor dem ersten Aufeinandertreffen in der Landesliga standen sich RW Überacker und der FC Augsburg bereist im Pokal gegenüber.

Überacker – Einen ersten Vorgeschmack auf die neue Landesliga-Saison gab es für Überackers Fußballerinnen beim Verbandspokalspiel in Augsburg. Beide Mannschaften sind heuer aufgestiegen: Überacker als oberbayerischer und Augsburg als schwäbischer Meister. Ergebnis der Landesliga-Kostprobe: Die Augsburgerinnen warfen die Rot-Weißen mit 2:0 (0:0) aus dem Pokal.

Überackers Torjägerinnen fehlen

„Das Ausscheiden ist mir eigentlich egal“, meinte RW-Trainer Andreas Fasching nach dem Spiel in der Fuggerstadt. „Für mich war das Pokalspiel mehr oder weniger ein Testspiel. Da wir in der Landesliga noch zweimal auf den FCA treffen, wollte ich nicht gleich alle Karten auf den Tisch legen.“ Außerdem haben dem RW-Chefcoach arbeits- und urlaubsbedingt einige Spielerinnen gefehlt – darunter die Top-Torjägerinnen Fridos Tomangbe und Sarah Rothwinkler.

In den ersten 45 Minuten habe seine Mannschaft nichts zugelassen, berichtete Fasching. Auf beiden Seiten gab es eigentlich nur eine echte Chance, und die hatte Überacker durch Anna Richter. „Da hätten wir mit einem 1:0 in die Pause gehen können“, trauerte Fasching der ungenutzten Möglichkeit nach.

Rot-Weiß verpasst den Ausgleich

Durch einen Stellungsfehler sei man dann drei Minuten nach dem Wiederanpfiff kalt erwischt worden. Nina Fuchs nutzte diese Unachtsamkeit zum 1:0 für den FCA. Danach wurde die Begegnung offener. Melanie Flinspach hatte Pech mit einem Schuss an die Querlatte. „Vielleicht wäre nach dem Ausgleich die Partie gekippt“, meinte Fasching.

Den Deckel drauf machte Augsburg mit dem 2:0 von Lisa-Marie Maier zehn Minuten vor dem Abpfiff. „Am Ende war es ein verdienter Sieg der Augsburgerinnen. Meine Spielerinnen waren phasenweise nicht mehr fit im Kopf“, meinte er. „Für mich zählt der Ausgang am 13. September.“ Dann steht das erste Landesliga-Duell der beiden an. (Dieter Metzler)