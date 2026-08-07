Pokal-Auftakt in Eutritzsch: Markranstädt fordert Lipsia

Die Gastgeber von Lipsia Eutritzsch blicken derweil auf eine etwas unruhigere Vorbereitungsphase zurück. Wie Julius Nitzsche, sportlicher Leiter bei Lipsia, einräumt, verliefen die vergangenen Wochen urlaubsbedingt phasenweise „holprig“, da in Einheiten und Testspielen immer wieder Akteure fehlten. Pünktlich zum Pokalauftakt hat sich die personelle Lage im Leipziger Norden jedoch entspannt, sodass Eutritzsch nahezu in Bestbesetzung auflaufen kann.

Obwohl Nitzsche seine Elf nominell in der Rolle des Außenseiters sieht, zieht die Heimelf ihr Selbstbewusstsein aus der jüngsten Vergangenheit. In der abgelaufenen Sachsenliga-Saison konnte Eutritzsch den SSV auf eigenem Platz bezwingen – ein Erfolg, den man am Samstag nur zu gerne wiederholen möchte, um den Einzug in die zweite Runde zu perfektionieren.