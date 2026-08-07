Pokal-Auftakt in Eutritzsch: Markranstädt fordert Lipsia

Mit der ersten Runde im Sachsenpokal nimmt die Spielzeit 2026/2027 für den SSV Markranstädt offiziell an Fahrt auf. Das Auswärtsspiel beim SV Lipsia Eutritzsch verspricht nicht nur aufgrund der regionalen Nähe Brisanz, sondern birgt bereits vor dem ersten Pfiff eine Besonderheit. Die Anstoßzeit wurde auf 13:00 Uhr vorgezogen – ein Entgegenkommen der Gastgeber, das SSV-Coach Ronny Kujat ausdrücklich zu schätzen weiß: „In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch nochmal bei Dirk Havel bedanken, dem Trainer von Eutritzsch, den ich schon jahrelang kenne, dass sie das ermöglicht haben, dass wir das Spiel von 15 Uhr auf 13 Uhr verlegen konnten.“ Grund für die Verlegung ist eine anstehende Hochzeit im Umfeld des SSV, die ohne die zeitliche Anpassung erhebliche personelle Engpässe verursacht hätte.
Sportlich geht der SSV mit einem soliden Fundament in die Begegnung. Die Sommervorbereitung verlief nach Maßgabe des Trainerteams weitgehend nach Plan. „Die Vorbereitung lief überwiegend gut, die Jungs haben alle schön mitgezogen. Wir haben zum Glück keine großen Verletzten und sind mit unserem relativ kleinen Kader recht gut durchgekommen“, zieht Kujat eine positive Bilanz. Dennoch mahnt der Cheftrainer zur Vorsicht, da Testspielergebnisse im Pflichtspielbetrieb an Aussagekraft verlieren: „Beim ersten Spiel können die Vorbereitungsspiele sein, wie sie wollen, die überwiegend recht gut liefen. Aber wenn es dann an die Pokalspiele bzw. Punktspiele geht, weiß man am Anfang der Saison meistens nie so richtig, wo man steht.“
Die Gastgeber von Lipsia Eutritzsch blicken derweil auf eine etwas unruhigere Vorbereitungsphase zurück. Wie Julius Nitzsche, sportlicher Leiter bei Lipsia, einräumt, verliefen die vergangenen Wochen urlaubsbedingt phasenweise „holprig“, da in Einheiten und Testspielen immer wieder Akteure fehlten. Pünktlich zum Pokalauftakt hat sich die personelle Lage im Leipziger Norden jedoch entspannt, sodass Eutritzsch nahezu in Bestbesetzung auflaufen kann.
Obwohl Nitzsche seine Elf nominell in der Rolle des Außenseiters sieht, zieht die Heimelf ihr Selbstbewusstsein aus der jüngsten Vergangenheit. In der abgelaufenen Sachsenliga-Saison konnte Eutritzsch den SSV auf eigenem Platz bezwingen – ein Erfolg, den man am Samstag nur zu gerne wiederholen möchte, um den Einzug in die zweite Runde zu perfektionieren.
Für den SSV Markranstädt geht es dagegen darum, von Beginn an die nötige Schärfe auf den Platz zu bringen und der Favoritenrolle auf fremdem Terrain gerecht zu werden. Kujat gibt sich vor der Hürde in Eutritzsch optimistisch: „Die Jungs sind bereit, wir sind alle fit. So werden wir das Spiel angehen und versuchen, eine Runde weiter zu kommen.“