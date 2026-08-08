Pokal-Auftakt: FC Markt Schwaben mit Gradmesser, Eber als Favoriten Totopokal Kreis München von Christian Scharl · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

Kopfüber zur Abkühlung: Diese besondere Lösungsmöglichkeit könnte bei Hitzeproblemen am Fußball-Wochenende durchaus hilfreich sein. Die turnerischen Wertungsnoten dürfen dann natürlich gerne vernachlässigt werden. – Foto: KN

Am Sonntag steht die erste Runde im Totopokal an. FCMS-Trainer Wolfgang Widl will das Spiel gegen den SV Gartenstadt Trudering nutzen, um die Startelf für den Ligabetrieb zu finden.

Am Sonntag ist die erste Runde im Totopokal Kreis München angesetzt. Auch einige Vereine aus dem Landkreis Ebersberg haben sich für diesen Wettbewerb angemeldet, an dessen Ende der Einzug in die erste Hauptrunde auf Landesebene mit dann attraktiven Gegnern bis hinauf aus der dritten Liga winkt. Der VfB Forstinning gewann den Kreistitel in der vergangenen Saison und durfte jüngst gegen den FC Ingolstadt 04 antreten. Allerdings ist der ligahöchste Kreisverein diesmal schon in einer internen Landesliga-Qualifikation ausgeschieden. Dafür darf sich der SC Baldham-Vaterstetten schon einmal über den Einzug in die zweite Runde freuen, aufgrund des Nichtantritts des zugelosten Gegners FC Niksar Spor. Dem FC Markt Schwaben stehen am Sonntag dagegen noch 90 Minuten und ein eventuelles Elfmeterschießen gegen den SV Gartenstadt Trudering bevor.

Runde zwei am folgenden Wochenende Dabei möchte Trainer Wolfgang Widl nach einer „bisher überragenden Vorbereitung“ das Pokalspiel zur weiteren Findung der Startelf für den Ligabetrieb nutzen. „Es wird also kein wildes Wechselspiel wie in den letzten Tests geben.“ Dabei betrachtet Widl den Kreisligisten Gartenstadt als passenden „Gradmesser“ für den Leistungsstand seiner Truppe. Nachdem der FC Markt Schwaben quasi durchtrainiert hat, sieht Widl seinen Kader auf einem hohen Fitnesslevel. Bei einem Weiterkommen würden die Markt Schwabener bereits am darauffolgenden Wochenende zur zweiten Runde antreten, die Koordination zwischen vereinbarten, verlegten und abgesagten Testspielen ist dabei nicht ganz einfach.