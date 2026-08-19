 2026-08-17T04:56:09.060Z

Spielbericht

Pokal: Amicitia kickt Stern raus - Turnerbund ebenfalls weiter

Bayerischer Verbandspokal der Frauen

von Sarah Georgi · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Wie schon im Mai setzte sich auch diesmal der SC Amicitia durch. (Archivfoto)
Wie schon im Mai setzte sich auch diesmal der SC Amicitia durch. (Archivfoto) – Foto: Christian Weih

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Verbandspokal BY (Fr)
FC Stern
Schw. Augsb.
B. Aibling
SC Amicitia

Am vergangenen Wochenende hat die Vorrunde des Verbandspokals der Frauen stattgefunden. Turnerbund und Amicitia sicherten sich im Elfmeterschießen das Weiterkommen. Überacker hat Aibling geschlagen.

Drei oberbayerische Teams haben sich in der Vorrunde den Einzug ins Achtelfinale des Verbandspokals gesichert. Für Amicitia fand die Neuauflage des Halbfinales gegen den FC Stern in der vergangenen Saison diesmal schon in der Vorrunde statt. Der Landesligist empfing mit rundum verstärktem Kader den in der Bayernliga kickenden FC Stern. Das Spiel wurde erst im Elfmeterschießen entschieden und endete mit einem 8:7-Sieg für Amicitia.

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
SC Amicitia München
SC Amicitia MünchenSC Amicitia
FC Stern München
FC Stern MünchenFC Stern
8
n.E.
7
Abpfiff

Ebenfalls bis ins Elfmeterschießen ging die Partie zwischen Turnerbund München und dem TSV Schwaben Augsburg (6:4). Turnerbund hielt ab der 67. Minute eine knappe 2:1-Führung, kassierte aber in der Nachspielzeit noch den erneuten Ausgleich. Das Elfmeterschießen endete mit dem besseren Ende für Turnerbund.

Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr
TSV Turnerbund München
TSV Turnerbund MünchenTurnerbund
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
6
n.E.
4

Rot-Weiß Überacker gelang der Sieg gegen den Liga-Konkurrenten TuS Bad Aibling. Klar und deutlich setzte sich Überacker mit 5:1 durch.

So., 16.08.2026, 14:30 Uhr
RW Überacker
RW ÜberackerRW Überacker
TuS Bad Aibling
TuS Bad AiblingB. Aibling
5
1
Abpfiff

Nächstes Münchner Derby steht an

Das Achtelfinale findet am nächsten Wochenende statt. Dabei trifft der SV RW Überacker auf den FC Ruderting. Amicitia bekommt es mit dem FC Forstern zu tun. Für Turnerbund steigt das Münchner Duell mit dem FFC Wacker München. Die Gegner waren als Regional- bzw. Bayernligist direkt fürs Achtelfinale qualifiziert und mussten nicht die Vorrunde spielen.