Pokal: Amicitia kickt Stern raus - Turnerbund ebenfalls weiter Bayerischer Verbandspokal der Frauen von Sarah Georgi · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Wie schon im Mai setzte sich auch diesmal der SC Amicitia durch. (Archivfoto) – Foto: Christian Weih

Am vergangenen Wochenende hat die Vorrunde des Verbandspokals der Frauen stattgefunden. Turnerbund und Amicitia sicherten sich im Elfmeterschießen das Weiterkommen. Überacker hat Aibling geschlagen.

Drei oberbayerische Teams haben sich in der Vorrunde den Einzug ins Achtelfinale des Verbandspokals gesichert. Für Amicitia fand die Neuauflage des Halbfinales gegen den FC Stern in der vergangenen Saison diesmal schon in der Vorrunde statt. Der Landesligist empfing mit rundum verstärktem Kader den in der Bayernliga kickenden FC Stern. Das Spiel wurde erst im Elfmeterschießen entschieden und endete mit einem 8:7-Sieg für Amicitia. So., 16.08.2026, 16:00 Uhr SC Amicitia München SC Amicitia FC Stern München FC Stern 8 n.E. 7 Abpfiff Ebenfalls bis ins Elfmeterschießen ging die Partie zwischen Turnerbund München und dem TSV Schwaben Augsburg (6:4). Turnerbund hielt ab der 67. Minute eine knappe 2:1-Führung, kassierte aber in der Nachspielzeit noch den erneuten Ausgleich. Das Elfmeterschießen endete mit dem besseren Ende für Turnerbund.

Rot-Weiß Überacker gelang der Sieg gegen den Liga-Konkurrenten TuS Bad Aibling. Klar und deutlich setzte sich Überacker mit 5:1 durch.