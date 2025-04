Pokal am Osterwochenende: Erste Finalisten gefunden

Wenn man sich die Tabelle der Regionalliga Nordost anschaut, verspricht das Pokalduell zwischen dem BFC Dynamo und der VSG Altglienicke reichlich Spannung, denn der Siebte empfängt den Achten. Doch erst vor zwei Wochen trafen beide in der Liga aufeinander und der BFC entschied das Duell im Sportforum klar für sich (3:0). Aber: Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetzte und rein qualitativ dürften die Unterschiede minimal sein. Gleichzeitig geht es um viel. Dem Sieger winkt eine hochklassige erste DFB-Pokalrunde, die zusätzliche Einnahmen bringt. Da im zweiten Halbfinale Mahlsdorf und Preussen aufeinandertreffen, geht der Sieger dieses Spiels automatisch als kleiner Favorit ins Endspiel.

Auch Mahlsdorf und Preussen kennen sich aus dem Ligaalltag bereits bestens. Zwar liegt das letzte direkte Duell schon etwas länger zurück - Mahlsdorf gewann im Dezember 3:0 -, doch seit Wochen duellieren sich beide gemeinsam mit Lichtenberg 47 im Kampf um den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga. Preussen musste am Karfreitag eine herbe 0:6-Klatsche gegen Sparta Lichtenberg verkraften, kommt somit nicht unbedingt unter besten Voraussetzungen an den Rosenhag. Mahlsdorf hingegen ist seit mehr als zehn Spielen ungeschlagen und dürfte mit dem kleinen Kunstrasenplatz, auf dem wieder gespielt werden soll, besser zurechtkommen als die Gäste.