Pokal am Freitag: Zweimal Elfern - und eine kleine Überraschung

Andreas Pummer (Trainer, Deisenhofen): "Typischer Pokalfight, der denkbar ungünstig für uns losging - mit einem individuellen Fehler als letzter Mann. So haben wir Kirchheim bereits in der Anfangsphase in Führung gebracht. Wir hatten viel Ballbesitz, der Gegner ist sehr tief und kompakt gestanden. Da war kein Durchkommen - einzig nach einer Ecke, die aber ohne Erfolg blieb. Nach der Pause noch mehr Ballbesitz, noch klarere Anteile. Aber wir konnten daraus nichts Zählbares schlagen - außer eine Chance, die der Torwart überragend vereitelt hat. Und wie es so ist: Kurz vor Schluss laufen wir in einen Konter..."