Pokal am Dienstag: Hutthurm und Künzing machen Favoriten-Dinge

Gegen den "großen" SV Hutthurm in einem Pflichtspiel antreten zu dürfen, ist für A-Klassist Kirchberg Kirchberg vorm Wald alleine schon ein Highlight. Allen voran für DJK-SV-Spielertrainer Christoph Goldschmidt, der auf lange Jahre im Trikot von "Huading" zurückblickt. Zwischenzeitlich lag auch eine Überraschung in der Luft, als Elias Zacher den Führungstreffer von Johannes Hofbauer ausglich. Dann allerdings kam der Favorit gegen den Außenseiter ins Rollen, und machte relativ schnell alles klar: Maximilian Schiller, Johannes Knon und Simon Winter waren die weiteren Torschützen. So ist der Kirchberger Traum von einem längeren Aufenthalt im Wettbewerb ausgeträumt, während Pokal-Spezialist Hutthurm an einer erfolgreichen Neuauflage arbeitet.