Pokal als willkommene Abwechslung Badischer Pokal +++ Walldorf am Dienstag in Mudau +++ VfR Mannheim am Mittwoch in Nöttingen von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Vergangene Saison trafen Nöttingen (lila) und der VfR Mannheim noch in der Oberliga aufeinander. – Foto: Albert Eyermann

Um die enttäuschende 0:3-Niederlage beim FSV Frankfurt schnell vergessen zu machen, kommt das Pokal-Achtelfinale gerade recht für den Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. Am Dienstagabend müssen Cheftrainer Andreas Schön und seine Schützlinge zum TSV Mudau.

Beim letztjährigen Dritten der Landesliga Odenwald ist der FCA haushoher Favorit und der Einzug ins Achtelfinale daher Pflicht. Anpfiff ist bereits um 17 Uhr. Die erste Englische Woche der noch jungen Saison endet am Samstag mit dem vierten Regionalliga-Spieltag gegen den SSV Ulm 1846. Am Mittwoch beschließt der VfR Mannheim das Achtelfinale. Walldorfs Ligakonkurrent ist beim Oberligisten FC Nöttingen gefordert und zumindest leicht favorisiert (Anpfiff, 19 Uhr). Nach dem Finaleinzug der Vorsaison könnte es diese Runde erneut sehr weit im Pokal gehen für die Rasenspieler, die sich in ihren drei bisherigen Regionalliga-Partien ordentlich präsentiert haben, mit nur zwei Punkten sich jedoch unter Wert geschlagen fühlen.