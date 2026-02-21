Pokal als Härtetest »in den Sand gesetzt«

Michael Jäger (Sportlicher Leiter, Vornbach): "Dieses Spiel ist relativ schnell zusammengefasst: Ein umkämpftes Pokalspiel, in dem sich der FC Dingolfing - aufgrund der zweiten Halbzeit - den Sieg verdient hat."

Joe Stinglhammer (Sportlicher Leiter, Eggenfelden): "Das erste Pflichtspiel des Jahres haben wir definitiv in den Sand gesetzt. Wir mussten krankheitsbedingt vor dem Spiel - gerade im Defensivbereich - viel umstellen. Leider musste dann auch noch Philipp Schmidt mit einer Gehirnerschütterung Mitte der ersten Halbzeit raus. All diese Ausfälle konnten wir nicht kompensieren. Nachdem wir die ersten Minuten verschlafen haben, sind wir etwas besser in die Partie gekommen. Seebach war definitiv stark und die bessere Mannschaft. Wir haben es ihnen aber auch zu einfach gemacht. Unsere Stärke - die Passsicherheit - haben wir heute vermissen lassen. Die üblichen Ballzirkulationen haben wir dieses Mal nicht aufziehen können. Zudem haben wir beim 2:0 nach einem Standard gepennt. In Summe war das zu wenig, wir müssen uns steigern."