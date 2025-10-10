Pokal als große Chance

Eine kuriose Story vorab, die zeigt, dass der Fußball ein schnelllebiges Geschäft ist: Im Juli 2024 siegte der SV Grün-Weiß Siemerode in der Saisonvorbereitung im bisher einzigen Aufeinandertreffen zuhause deutlich mit 5:1 gegen des SV Eintracht Ifta. Auf die Frage, ob man sich auf den Gegner speziell vorbereiten konnte, sagt Trainer Michael Wedekind-Weisenborn jedoch "Ifta ist uns nicht bekannt, wir haben uns aber über den ein oder anderen Spieler informiert." Vielleicht ist die Erinnerung an das Testspiel, bei dem der Coach im Übrigen selbst auf dem Platz mitwirkte, auch deshalb verblasst, weil man in Siemerode in dieser Saison den kompletten Fokus darauf legt, dass die Spielzeit nicht vom Abstiegskampf geprägt ist und man den Abstand nach unten schnellstens vergrößern sollte.

Vor allem in der Offensive hat man mit nur 6 Saisontoren noch Nachholbedarf, was auch Wedekind-Weisenborn aufgefallen ist. "Chancen sind schon vorhanden, es fehlt am Abschlussglück. Wir haben glaube ich schon 8-10 Alu Treffer in dieser Saison. Man darf auch nicht vergessen, dass wir 9 neue Spieler in unseren Reihen haben, das muss sich alles immer noch finden." erklärt der 34-Jährige die Ladehemmung, die im Pokal nun endlich abgelegt werden soll. Dass Siemerode für Pokalunterhaltung sorgen kann, hat man in dieser Saison schon gezeigt. Die bisherigen drei Runden gingen alle (!) über 120 Minuten und endeten gar zwei Mal im Elfmeterschießen. Eine Taktik versteckt sich dahinter aber nicht, denn wenn es nach dem Trainer geht, lebt der Pokalwettbewerb vielmehr vom offenen Visier und bietet die Chance auf landesweite Sichbarkeit für ihn und seine Mannschaft. "In einem Pokalspiel sollte es kein Abtasten geben. Man spielt mit offenem Visier und muss alles in die Waagschale werfen. Es ist für uns eine große Chance, den Verein Grün Weiß Siemerode in Thüringen zu präsentieren und wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen."

Weiterkommen will selbstverständlich auch der SV Ifta, was gegen die Hochkaräter FSV Sömmerda und Wacker Nordhausen eindrucksvoll gelang. Nun will Nico Schmidt, der sich übrigens noch gut an die individuellen Stärken des Gegners erinnern kann, die nächste Hürde nehmen. "Pokal ist immer etwas schönes und spannendes. Wir wissen, dass der Gegner gute Einzelspieler hat, aber wir schauen wie immer auf uns und nehmen jeden Gegner an. Gerade im Pokal sind wir fast immer der Underdog und haben nichts zu verlieren." so der Kapitän. Mit nur einem Sieg in der Liga steht man als Aufsteiger bisher ganz unten. Auch deshalb soll der Pokal nun daran erinnern, was man beim SV Ifta in dieser Saison schon zu leisten im Stande war. "