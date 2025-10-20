 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Landesligist TuS Zülpich muss zum B-Liga-Aufsteiger SSC Firmenich
Landesligist TuS Zülpich muss zum B-Liga-Aufsteiger SSC Firmenich – Foto: Rocco Bartsch

Pokal: Achtelfinalspiele ausgelost - Firmenich empfängt Zülpich

Gespielt werden soll am 22. November

Der Kreisspielausschuss hat am Sonntagnachmittag die nächste Pokalrunde ausgelost. Die Achtelfinalspiele sind für den 22. November angesetzt und sollen um 16 Uhr angepfiffen werden., sofern die Platzanlage über Flutlicht verfügt. Ansonsten gilt als Anstoßzeit 13 Uhr. Die finalen Termine werden in Kürze bekanntgegeben.

Folgende Partien, die auch hier schon eingetragen wurden, erwarten uns:

SV Frauenberg - JSG Erft 01 Euskirchen

SV Schwarz-Weiß Nierfeld - SV Rhenania Bessenich

Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim - FC Dollendorf-Ripsdorf

SSC Firmenich - TuS Chlodwig Zülpich

SG Ülpenich/Elsig/Nemmenich - SG Billig/Veytal

Sportclub Roitzheim - TuS Vernich

TuS Mechernich - SV Sötenich

Bliesheimer BC - SG Dahlem-Schmidtheim

