Pokal: Achtelfinalspiele ausgelost - Firmenich empfängt Zülpich

Der Kreisspielausschuss hat am Sonntagnachmittag die nächste Pokalrunde ausgelost. Die Achtelfinalspiele sind für den 22. November angesetzt und sollen um 16 Uhr angepfiffen werden., sofern die Platzanlage über Flutlicht verfügt. Ansonsten gilt als Anstoßzeit 13 Uhr. Die finalen Termine werden in Kürze bekanntgegeben.
Folgende Partien, die auch hier schon eingetragen wurden, erwarten uns:
SV Frauenberg - JSG Erft 01 Euskirchen
SV Schwarz-Weiß Nierfeld - SV Rhenania Bessenich
Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim - FC Dollendorf-Ripsdorf
SSC Firmenich - TuS Chlodwig Zülpich
SG Ülpenich/Elsig/Nemmenich - SG Billig/Veytal
Sportclub Roitzheim - TuS Vernich
TuS Mechernich - SV Sötenich
Bliesheimer BC - SG Dahlem-Schmidtheim