Pokal-Achtelfinale: Ratingen 04/19 trifft auf Hilden

Am Mittwoch wurde in der Geschäftsstelle des Fußball-Verbands Niederrhein das Achtelfinale des FVN-Pokals ausgelost. Und der Jubel nach der Ziehung dürfte in Krefeld besonders laut gewesen sein. Denn in der Grotenburg wird es zum schnellen Wiedersehen zwischen dem KFC Uerdingen und dem MSV Duisburg kommen.
Bereits in der vergangenen Regionalliga-Saison waren die beiden Traditionsklubs vor rund 10.000 Zuschauern aufeinandergetroffen, das Rückspiel war ausgefallen, weil der KFC zu diesem Zeitpunkt bereits zurückgezogen hatte.
Ein weiteres brisantes Duell wird ebenfalls mit Duisburger Beteiligung stattfinden. Denn der Oberligist VfB Homberg bekommt es im Achtelfinale mit dem Sieger des Duells zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen zu tun. Diese letzte verbliebene Zweitrunden-Partie wird am 11. Oktober ausgetragen.
Zudem wird es zu einem Regionalliga-Duell zwischen der SSVg Velbert und dem 1. FC Bocholt kommen. Deren Ligakonkurrent Wuppertaler SV muss zum Oberligisten SpVg. Schonnebeck reisen. Ansonsten zog Losfee Paul Reetz reine Oberliga-Duelle. Das interessanteste davon wird in Ratingen stattfinden, denn 04/19 bekommt es mit dem Ligakonkurrenten VfB 03 Hilden zu tun. Derweil muss der SC St. Tönis zum 1. FC Kleve reisen, der FC Büderich empfängt Blau-Weiß Dingden. Der Rahmenterminplan des FVN sieht vor, dass die Achtelfinals möglichst am Dienstag, 14. Oktober, oder Mittwoch, 15. Oktober, ausgetragen werden.
Achtelfinale 1. FC Kleve - SC St. Tönis, Ratingen 04/19 - VfB Hilden, FC Büderich - Blau-Weiß Dingden, VfL Jüchen - SV Sonsbeck, VfB Homberg - Rot-Weiß Oberhausen/Rot-Weiss Essen, KFC Uerdingen - MSV Duisburg, SpVg Schonnebeck - Wuppertaler SV, SSVg Velbert - 1. FC Bocholt.