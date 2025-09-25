Pokal-Achtelfinale: Ratingen 04/19 trifft auf Hilden

Am Mittwoch wurde in der Geschäftsstelle des Fußball-Verbands Niederrhein das Achtelfinale des FVN-Pokals ausgelost. Und der Jubel nach der Ziehung dürfte in Krefeld besonders laut gewesen sein. Denn in der Grotenburg wird es zum schnellen Wiedersehen zwischen dem KFC Uerdingen und dem MSV Duisburg kommen.

Bereits in der vergangenen Regionalliga-Saison waren die beiden Traditionsklubs vor rund 10.000 Zuschauern aufeinandergetroffen, das Rückspiel war ausgefallen, weil der KFC zu diesem Zeitpunkt bereits zurückgezogen hatte.

Ein weiteres brisantes Duell wird ebenfalls mit Duisburger Beteiligung stattfinden. Denn der Oberligist VfB Homberg bekommt es im Achtelfinale mit dem Sieger des Duells zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen zu tun. Diese letzte verbliebene Zweitrunden-Partie wird am 11. Oktober ausgetragen.