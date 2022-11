Pokal-Achtelfinale gegen Marpingen-Urexweiler SV Elversberg: Zur Titelverteidigung zum Verbandsligisten

Für die SV Elversberg geht es als nächstes um den Einzug ins Saarlandpokal- Viertelfinale. Am morgigen Mittwoch, 02. November, tritt das Team von Trainer Horst Steffen im Achtelfinale beim Verbandsligisten SG Marpingen-Urexweiler an. Die Partie, die im Marpinger Alstalstadion (Zum Flugplatz) ausgetragen wird, wird um 19.00 Uhr angepfiffen.



„Wir haben vor wenigen Wochen mit einer souveränen Leistung und guten

Einstellung das Achtelfinale erreicht, und den gleichen Einsatz will ich auch

jetzt wieder von der Mannschaft im Spiel um den Viertelfinal-Einzug sehen“,

sagt Horst Steffen am Tag vor dem Sparkassen-Saarlandpokalspiel bei der SG Marpingen-Urexweiler (Mittwoch, 19 Uhr, Alstalstadion, Zum Flugplatz, Marpingen). . Die SG Marpingen-Urexweiler kann dabei aus der Verbandsliga Nordost Selbstvertrauen in den Pokal-Wettbewerb mitnehmen. In der Liga rangiert der Club auf dem zweiten Tabellenplatz und konnte elf seiner

13 Saisonspiele für sich entscheiden. Losgelöst davon ist die Vorgabe für die

Partie am Mittwoch allerdings klar. „Wir wollen von der ersten Minute

konzentriert und zielstrebig auftreten und den Weg im Pokal-Wettbewerb

weiter bestreiten“, sagt SVE-Trainer Steffen: „Wie der Gegner uns bespielen

möchte, kann ich nicht beurteilen. Sie werden sich bestimmt einen guten Plan

überlegen und wir werden dann unsere Lösungen finden.“ Im Pokal-Spiel

werden dabei weiterhin die Langzeitverletzten Carlo Sickinger, Sebastian Saftig

und Patryk Dragon sowie Kevin Conrad (Muskelfaserriss) und Robin Fellhauer

(Rückenprobleme) fehlen.