Pokal-Achtelfinale: Diese Top-Spiele sind ausgelost

Mit Spannung habt ihr die Auslosung der Achtelfinal-Spiele des Verbandspokals der Junioren erwartet, nun habt ihr endlich Gewissheit. In der wfv-Geschäftsstelle wurden die Achtelfinal-Begegnungen der A-, B- und C-Junioren ausgelost. Ein glückliches Händchen bewiesen Horst Dürr, hauptamtlicher Mitarbeiter im Bereich Jugendfußball, und BOGY-Praktikant Lasse Julian Otto. Regelspieltermin für das Achtelfinale ist Mittwoch, der 26. November 2025. Ein Video findet sich auf unserem Instagram-Kanal.

Mit einem 4:2 konnte sich der 1. Göppinger SV in der Gruppenphase gegen den amtierenden Titelverteidiger 1. FC Heidenheim durchsetzen und damit ein echtes Schwergewicht aus dem Pokal befördern. Im Achtelfinale trifft die Göppinger Elf nun auf den SSV Ulm 1846 Fußball und hat die Chance, den nächsten Pokalcoup zu landen. Auch die anderen Spiele versprechen Spannung: Die Stuttgarter Kickers treffen im Pokal-Achtelfinale auf den TSV Neu-Ulm (VS), während der Cannstatter Nachwuchs vom VfB beim SV Vaihingen Allianz (LS) gastiert.

Bei den B-Junioren wartet im Achtelfinale ein echter Pokalkracher. Der VfB Stuttgart empfängt niemand Geringeren als die Kicker der Ulmer Talentschmiede. In der Liga hatten die Spatzen bei einer deutlichen 0:4-Niederlage noch das Nachsehen, der Pokal bietet nun jedoch optimale Bedingungen, sich für dieses Ergebnis zu revanchieren.

A-Junioren: Kickers vs Ulm

Und auch hier wartet hochklassiger Jugendfußball auf die Zuschauer: Am 12. November gibt es für den SSV Reutlingen 1905 Fußball gegen den 1. FC Heidenheim noch ein verspätetes Gruppenspiel um das letzte verbliebene Ticket im Achtelfinale.

Für alle anderen Teams geht es am 26. November mit den Achtelfinal-Spielen weiter. Unter anderem empfangen die Stuttgarter Kickers den SSV aus Ulm. In der Liga trafen beide Teams bereits zweimal aufeinander – jeweils mit dem besseren Ende für die Ulmer. Ob die Ulmer nun auch das dritte Spiel in dieser Saison für sich entscheiden? Die SG Sonnenhof Großaspach, aktuell Dritter der OLBW, fährt zum Holzschwanger SV.

Michael Supper, Vorsitzender des Verbands-Jugendausschusses, freut sich über die erfolgreiche Auslosung: „Der Verbandspokal bringt nicht nur spannende Duelle, sondern auch Begegnungen, die unseren Nachwuchsspielerinnen und -spielern wertvolle und oft unvergessliche Erfahrungen ermöglichen. Genau das macht diesen Wettbewerb so besonders.“