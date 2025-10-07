Pokal-Abend mit Flutlicht-Flair: Fürstenried empfängt Forstinning

In der nächsten Runde des Totopokals empfängt das Team von Trainer Tufan Lacin mit dem VfB Forstinning den aktuell ungeschlagenen Spitzenreiter der Bezirksliga Ost – ein Gegner, der vergangene Saison noch in der Landesliga aktiv war und in dieser Spielzeit bislang keinerlei Schwächen zeigt.

„Genau für solche Abende ist der Pokal gemacht“, so Lacin vor dem Spiel. Flutlicht, Heimspiel, ein Gegner mit hoher individueller Qualität – die Vorzeichen für einen besonderen Fußballabend stimmen. Und auch wenn der Gast als Favorit anreist, gibt man sich in Fürstenried selbstbewusst:

„Wir haben einen sehr guten Lauf in der Liga und wollen diesen Schwung mitnehmen. Natürlich wissen wir, was für ein Kaliber da auf uns zukommt, aber wir gehen mit voller Überzeugung in die Partie.“

Forstinning – jung, technisch stark, taktisch reif

Der VfB Forstinning bringt alles mit, was ein Spitzenteam braucht:

Eine Mischung aus technisch gut ausgebildeten Spielern, Erfahrung aus höheren Ligen und jugendlicher Dynamik. Besonders im Zentrum ist die Mannschaft stark besetzt, dazu kommt ein gefährlicher Stürmer, der im Eins-gegen-Eins ebenso gefährlich ist wie in der Box.

„Einige Spieler kenne ich noch aus meiner Zeit bei Türkgücü München – das sind Jungs, die wissen, wie man solche Spiele angeht“, so Lacin.

Fürstenried bleibt bei sich – und bringt den Kampf

Trotz der Ausgangslage will sich der FC Fürstenried nicht verstecken. Die Mannschaft hat sich gezielt vorbereitet und eine klare Spielidee entwickelt:

„Wir wissen, dass wir auf jedes Detail achten müssen. Die kleinsten Fehler werden bestraft, also brauchen wir maximale Konzentration, Kompaktheit und Überzeugung – vom Anpfiff bis zur letzten Minute.“

Gleichzeitig soll die eigene individuelle Klasse zur Geltung kommen. Mit Spielern, die in der Lage sind, ein Spiel mit einem Moment zu entscheiden, bringt Fürstenried selbst viel Potenzial mit.

„Wir wollen mutig sein, fokussiert auftreten und am Ende alles auf dem Platz lassen. Die Jungs sind bereit für diesen Fight.“

„Jeder, der kommt, wird ein besonderes Spiel sehen“, Es ist wie ein vorgezogenes Endspiel so früh im Pokal.

Die Vorfreude auf den Pokalabend ist im gesamten Verein spürbar – und auch der Trainer weiß: Spiele wie dieses schreiben oft ihre eigenen Geschichten.

„Wir freuen uns einfach riesig auf das Spiel. Wer am Mittwoch zur Anlage kommt, wird ein intensives, gutes Fußballspiel sehen. Und vielleicht gelingt uns am Ende ja die nächste Überraschung.“

Anpfiff ist um 19:30 Uhr auf dem Sportgelände des FC Fürstenried.