Pokal: A-Liga-Primus Rheidt fordert Hürth zum Pokal-Tanz

Kreispokal Rhein-Erft: Zwei Teams ziehen kampflos in die nächste Runde ein

von red · Heute, 10:48 Uhr
Der SC Fliesteden zieht kampflos ins Viertelfinale des Kreispokal Rhein-Erft ein.
Der SC Fliesteden zieht kampflos ins Viertelfinale des Kreispokal Rhein-Erft ein. – Foto: Elmar Cüpper

Achtelfinale im Kreispokal: Während der Landesliga-Spitzenreiter in Rheidt gefordert ist, bittet der TSV Weiß zum unbequemen Asche-Derby gegen Rheinsüd.

Heute, 19:30 Uhr
SV 1926 Rheidt
SV 1926 RheidtSV Rheidt
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
19:30live

Der unangefochtene A-Liga-Spitzenreiter SV Rheidt (45 Punkte) fordert den Landesliga-Primus FC Hürth heraus. Während der Mittelrheinliga-Absteiger in der zweiten Runde souverän mit 5:0 durchmarschierte, musste Rheidt gegen den B-Ligisten Stommeln bis ins Elfmeterschießen gehen. Für den Aufsteiger aus Rheidt ist es die ultimative Standortbestimmung gegen den Top-Favoriten auf den Pokalsieg.

Heute, 19:30 Uhr
SC Schwarz-Gelb Glessen
SC Schwarz-Gelb GlessenSC Glessen
FC Viktoria 1911 Gruhlwerk
FC Viktoria 1911 GruhlwerkV. Gruhlwerk
19:30

Im Duell der „Underdogs“ empfängt der C-Ligist SC Glessen den B-Liga-Tabellenführer Viktoria Gruhlwerk. Es ist das einzige Achtelfinal-Treffen zweier Teams unterhalb der Bezirksliga, was die Chancen auf einen tiefen Pokal-Run für beide Seiten massiv erhöht. Glessen schaltete bereits in Runde zwei einen B-Ligisten aus und hofft nun auf die nächste Überraschung gegen die zuletzt im Pokal im Elfmeterschießen siegreiche Viktoria.

Heute, 20:00 Uhr
Pulheimer SC 1924/57
Pulheimer SC 1924/57Pulheimer SC
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
20:00live

Bezirksliga-Absteiger Pulheim bittet den Tabellenzweiten der Bezirksliga 3 zum Duell. Elsdorf-Coach Dustin Tesch mahnt zur Vorsicht: „Das wird kein einfaches Spiel. Pulheim ist eine Top-Mannschaft mit einer wirklich guten Spielidee.“ Trotz des klaren 8:0-Erfolgs der Elsdorfer gegen Brühl in der zweiten Runde erwartet Tesch eine enge Kiste, in der man die Aufgabe „sehr seriös angehen“ müsse.

Heute, 20:00 Uhr
TSV Weiss 1919/28
TSV Weiss 1919/28TSV Weiss
FC Rheinsüd Köln
FC Rheinsüd KölnFC Rheinsüd
20:00live

A-Ligist TSV Weiß empfängt den Bezirksligisten Rheinsüd Köln zum „Asche-Derby“. Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer stellt sich auf einen harten Kampf ein: „Das wird ein sehr unbequemes Spiel, in dem uns alles abverlangt wird. Am Dienstag wird auf der Asche sicherlich einiges anders sein, aber wir wollen mit dem entsprechenden Selbstvertrauen in die Partie gehen.“

Heute, 19:30 Uhr
FC Bergheim 2000
FC Bergheim 2000FC Bergheim
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
Abgesagt

Der FC Bergheim tritt nicht an.

Heute, 19:30 Uhr
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961Brauweiler
Abgesagt

RW Ahrem tritt nicht an.

Am Mittwoch, 11. März

Morgen, 20:00 Uhr
Hilal-Maroc Bergheim
Hilal-Maroc BergheimHilal-Maroc
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
20:00

Im bezirksligainternen Duell der Staffel 3 sind die Rollen klar verteilt: Der Tabellenzweite Hilal-Maroc empfängt den Achten aus Horrem. Erst Anfang März demonstrierte Hilal beim 4:0-Auswärtssieg in der Liga seine Dominanz gegenüber der Elf von Oliver Lehrbach. Beide Teams zogen jeweils mit einem knappen 3:2-Sieg in der vorherigen Runde in dieses Achtelfinale ein.