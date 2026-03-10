Pokal: A-Liga-Primus Rheidt fordert Hürth zum Pokal-Tanz

Der SC Fliesteden zieht kampflos ins Viertelfinale des Kreispokal Rhein-Erft ein. – Foto: Elmar Cüpper

Achtelfinale im Kreispokal: Während der Landesliga-Spitzenreiter in Rheidt gefordert ist, bittet der TSV Weiß zum unbequemen Asche-Derby gegen Rheinsüd.

Der unangefochtene A-Liga-Spitzenreiter SV Rheidt (45 Punkte) fordert den Landesliga-Primus FC Hürth heraus. Während der Mittelrheinliga-Absteiger in der zweiten Runde souverän mit 5:0 durchmarschierte, musste Rheidt gegen den B-Ligisten Stommeln bis ins Elfmeterschießen gehen. Für den Aufsteiger aus Rheidt ist es die ultimative Standortbestimmung gegen den Top-Favoriten auf den Pokalsieg.

Im Duell der „Underdogs“ empfängt der C-Ligist SC Glessen den B-Liga-Tabellenführer Viktoria Gruhlwerk. Es ist das einzige Achtelfinal-Treffen zweier Teams unterhalb der Bezirksliga, was die Chancen auf einen tiefen Pokal-Run für beide Seiten massiv erhöht. Glessen schaltete bereits in Runde zwei einen B-Ligisten aus und hofft nun auf die nächste Überraschung gegen die zuletzt im Pokal im Elfmeterschießen siegreiche Viktoria.



Bezirksliga-Absteiger Pulheim bittet den Tabellenzweiten der Bezirksliga 3 zum Duell. Elsdorf-Coach Dustin Tesch mahnt zur Vorsicht: „Das wird kein einfaches Spiel. Pulheim ist eine Top-Mannschaft mit einer wirklich guten Spielidee.“ Trotz des klaren 8:0-Erfolgs der Elsdorfer gegen Brühl in der zweiten Runde erwartet Tesch eine enge Kiste, in der man die Aufgabe „sehr seriös angehen“ müsse.



A-Ligist TSV Weiß empfängt den Bezirksligisten Rheinsüd Köln zum „Asche-Derby". Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer stellt sich auf einen harten Kampf ein: „Das wird ein sehr unbequemes Spiel, in dem uns alles abverlangt wird. Am Dienstag wird auf der Asche sicherlich einiges anders sein, aber wir wollen mit dem entsprechenden Selbstvertrauen in die Partie gehen."



Der FC Bergheim tritt nicht an.



RW Ahrem tritt nicht an. Am Mittwoch, 11. März



Im bezirksligainternen Duell der Staffel 3 sind die Rollen klar verteilt: Der Tabellenzweite Hilal-Maroc empfängt den Achten aus Horrem. Erst Anfang März demonstrierte Hilal beim 4:0-Auswärtssieg in der Liga seine Dominanz gegenüber der Elf von Oliver Lehrbach. Beide Teams zogen jeweils mit einem knappen 3:2-Sieg in der vorherigen Runde in dieses Achtelfinale ein.