Allgemeines

Pokal 2025/2026: Die Wettbewerbe in Brandenburg in der Übersicht

In der großen Pokal-Übersicht von FuPa findet ihr ratzfatz die Turniere der Männer und Frauen für die Saison 2025/2026.

– Foto: FussballimFKHavelland

Für die Saison 2025/2026 gibt es an dieser Stelle die große Pokal-Übersicht für den Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB). Hier gibt es die Verbands- und Kreispokale der Männer und Frauen - klickt euch einfach durch.

  • FuPa sucht laufend Ligaleiter und Pokalleiter, die bei der Datenpflege einzelner Ligen helfen. Von Vorteil ist natürlich, wenn sich die Ligaleiter in der entsprechenden Klasse auch auskennen, beispielsweise als Spieler, Schiedsrichter und/oder Trainer aktiv sind. Schreibt eine E-Mail an h.schmidt@fupa.net.

+++

Pokale der Männer

DFB-Pokal

Landespokal Brandenburg

Dahme/Fläming-Pokal

Pokal der Kreisklassen Dahme/Fläming

Kreispokal Havelland

Kreispokal Niederlausitz

Pokal der Landräte Oberhavel/Barnim

Ostbrandenburgpokal

Oberer Kreispokal Prignitz/Ruppin

Unterer Kreispokal Prignitz/Ruppin

Südbrandenburg-Pokal

Südbrandenburg-Cup

Kreispokal Uckermark

__________________________________________________________________________________________________

Pokale der Frauen

Frauen-DFB-Pokal

Frauen-Landespokal

Frauen-Kreispokal Dahme/Fläming

Frauen-Kreispokal Havelland

Frauen-Kreispokal Südbrandenburg + Niederlausitz

Frauen-Kreispokal Oberhavel/Barnim

Frauen-Kreispokal Ostbrandenburg

Frauen-Kreispokal Prignitz/Ruppin

Frauen-Kreispokal Uckermark

+++

Pokale der A-Junioren

A-Junioren-Landespokal

+++

Pokale der B-Junioren

B-Junioren-Landespokal

+++

Pokale der C-Junioren

C-Junioren-Landespokal

+++

Pokale der B-Juniorinnen

B-Juniorinnen-Landespokal

+++

Pokale der C-Juniorinnen

C-Juniorinnen-Landespokal

+++

Pokale der D-Juniorinnen

D-Juniorinnen-Landespokal

+++

Pokale der Ü35

Ü35-Kreispokal Dahme/Fläming

Ü35-Kreispokal Oberhavel/Barnim

Ü35-Kreispokal Ostbrandenburg

Ü35-Kreispokal Uckermark

+++

Pokale der Ü40

Ü40-Kreispokal Dahme/Fläming

Ü40-Kreispokal Havelland

Ü40-Kreispokal Oberhavel/Barnim

Ü40-Kreispokal Ostbrandenburg

Ü40-Kreispokal Uckermark

+++

Pokale der Ü50

Ü50-Kreispokal Dahme/Fläming

Ü50-Kreispokal Havelland

Ü50-Kreispokal Ostbrandenburg

+++

Pokale der Ü60

Ü60-Kreispokal Ostbrandenburg

