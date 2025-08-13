Pokal 2025/2026: Die Wettbewerbe in Brandenburg in der Übersicht

Für die Saison 2025/2026 gibt es an dieser Stelle die große Pokal-Übersicht für den Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB). Hier gibt es die Verbands- und Kreispokale der Männer und Frauen - klickt euch einfach durch.
+++
Pokal der Kreisklassen Dahme/Fläming
Pokal der Landräte Oberhavel/Barnim
Oberer Kreispokal Prignitz/Ruppin
Unterer Kreispokal Prignitz/Ruppin
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Frauen-Kreispokal Dahme/Fläming
Frauen-Kreispokal Südbrandenburg + Niederlausitz
Frauen-Kreispokal Oberhavel/Barnim
Frauen-Kreispokal Ostbrandenburg
Frauen-Kreispokal Prignitz/Ruppin
+++
Ü35-Kreispokal Oberhavel/Barnim
Ü40-Kreispokal Oberhavel/Barnim