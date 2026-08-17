Pokal 2-3 TBM verliert turbulent gegen den Kreisligisten

Letzte Torchance für den TBM aber Keeper Jeske wird den Ball von der Linie kratzen. – Foto: S. Hecken

Die zweite Halbzeit war noch keine zwei Minuten alt da muss ein Abwehrspieler der Gäste den langen Ball klären und schiebt diesen an den eigenen Pfosten. Im Gegenzug steht Schöffmann schon wieder richtig und die Gäste bauen ihre Führung aus. Erst nach einer Stunde kommt der TBM so richtig in Fahrt. Eine Flanke geht an den Arm des Abwehrspielers aber das Spiel läuft weiter. Die nächste Ecke in der 60. Minute und der starke Kopfball von Ludwig Feldmeier kann Keeper Patrick Jeske stark abwehren. Simon Trump geht dann auf außen durch und sein Querpass schiebt Manuel Haimerl zum Anschlusstreffer ein. Die nächste Ecke in der 65. Minute und aus wenigen Metern stochert Zacharias Bleckmann den Ball zum Ausgleich rein. Die Gäste hingen jetzt in den Seilen und vom Anstoß weg ein Ballverlust und Lukas Trump ist auf links außen durch, dann ertönt allerdings ein lauter Schrei. Der zurückgeilte Luis Hiller knickt am Strafraum um und das Spiel wird unterbrochen. Ein herbeigerufener Krankenwagen transportiert den Verletzten ab. Nach der langen Unterbrechung kämpfen die Teams um jeden Meter. In der Schlussminute kommt eine Flanke in den Strafraum zum eingewechselten Amar Lovic und dieser kann aus der Drehung Keeper Nabil Najimi überwinden und die Führung für die Gäste erzielen. In der Nachspielzeit rettet dann Keeper Jeske mit einer Glanzparade den Sieg der Gäste. Ganz stark wie er den Ball noch von der Linie kratzt. Weitere Versuche des TBM verpuffen und dann ist das Spiel auch aus.