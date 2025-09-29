Poing und Hohenlinden bauen Siegesserien aus–Zorneding verliert

Kirchseeoner Kopfballsieger: Michael Hainthaler setzte sich, beobachtet von Mitspieler Christian Koepp gegen die VfBler Simon Stockfleth und Lukas Hensel (verdeckt) durch. – Foto: SRO

Am 6. Spieltag der Kreisklasse 6 konnten der TSV und der SV ihre Siegesserie weiterführen. Zorneding II ging vor heimischer Kulisse sieglos aus

FC Markt Schwaben bleibt ohne Sieg Auch im vierten Heimspiel in dieser Kreisklasse-Saison gelang dem FC Markt Schwaben kein Sieg. Wie bereits zuletzt gegen die SpVgg Höhenkirchen musste sich die Widl-Truppe mit einem 2:2 begnügen.

Gestern, 12:30 Uhr FC Markt Schwaben FC Markt Sch FC Dreistern-Neutrudering FC Dreistern 2 2 Abpfiff „Nach der ersten Halbzeit war es ein verlorener Punkt, nach der zweiten ein gewonnener“, faßte Trainer Wolfgang Widl die 90 Minuten zusammen. Im ersten Abschnitt hätte seine Mannschaft die Vorgaben gut umgesetzt, nur das Toreschießen vergessen. Doch in Hälfte zwei sah Widl die Felle nach dem 0:2 durch Emin Aynaci (55.) und Sotirios Chamos (80.) schon davonschwimmen, doch die attestierte tolle Moral und etwas Glück brachten doch noch das 2:2. Briken Behrami verwandelte einen Strafstoß zum 1:2 (82.) und tief in der Nachspielzeit fand ein Freistoß von Quirin Lerch den Weg ins Dreisterner Tor zum 2:2-Endstand (90.+4).

TSV Poing gewinnt zum 4. Mal in Folge Nach dem vierten Sieg in Folge darf Poings Co-Trainer Florian Muck zu Recht von einem „Lauf“ sprechen. Auch bei der noch ungeschlagenen SpVgg Höhenkirchen setzte sich der TSV dank eine stabilen Defensive knapp mit 1:0 durch.

Kurzfristig musste Trainer Stefan de Prato die Gästeabwehr allerdings umstellen nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Daniel Graßnick. Ivan Sadric rückte in die Innenverteidigung und Luca Lauri neu in die Mannschaft auf die Außenposition in der Viererkette. „Auf unsere Defensive kann man sich verlassen“, freute sich Muck über viel Beton im Zentrum. Und dies reichte zusammen mit dem goldenen Treffer von Thomas de Prato, der den Ball nach einem Angriff über die rechte Seite im Fünfmeterraum an Höhenkirchens Schlussmann zum 1:0 vorbeilenkte (42.). Kirchseeon wollte mehr Trotz einer 2:0-Pausenführung war Kirchseeons Coach Dimitrios Geogakopoulos nicht zufrieden. Er fürchtete nach dem Doppelpack von Danny Hahne (26.) und Simon Ohlberger (27.) innerhalb weniger Sekunden eine aufkommende Lässigkeit bei seiner Elf. Dass die Auswechselbank nur mit Spielern der Zweiten besetzt war, machte sich aber nicht bemerkbar. „Die Qualität hat gereicht“, freute sich der ATSV-Trainer. Er schärfte seinem Team in der Pause ein, „nochmal bei Null zu beginnen“.

Kirchseeon agierte nun aggressiver, wirkte gefährlicher. Musste aber den Anschlusstreffer der Forstinninger Gäste hinnehmen, die meist ihr Heil in langen Bällen suchten. In der 69. Minute brachte Lukas Hensel das Team um Coach Hubert Schunk auf 1:2 heran. Mehr war allerdings nicht drin. Im Gegensatz zu Kirchseeon, das durch Hahne auf 3:1 aufstockte (90.). Womit die Gäste noch gut bedient waren. „Drei, vier Tore hätten wir in den letzten 20 Minuten noch schießen müssen“, so Georgakopoulos. Wobei einmal der Pfosten einem weiteren Treffer im Weg stand. Zorneding verliert zu Hause Nichts zu holen gab es für die Reservemannschaft des TSV Zorneding vor heimsicher Kulisse gegen den Spitzenreiter der Fußball-Kreisklasse, den SV Hohenlinden. Die Gastgeber unterlagen mit 0:2 (0:2). „Hohenlinden hat uns vorgemacht, wie man abgezockt spielt. Das muss man neidlos anerkennen. Wir haben uns an ihrem Abwehrbollwerk die Zähne ausgebissen“, zollte Zornedings Trainer Michael Franz dem Gegner den nötigen Respekt.