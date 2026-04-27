Poing steht vor dem Aufstieg - Kellerkinder kämpfen

FB KK Grafing (gelb) Moritz Saißreiner --- vs Glonn Lorenz Kintzel – Foto: Sro

Der TSV Poing steht vor dem Aufstieg aus der Kreisklasse 6. Forstinning und Glonn müssen dagegen weiter um den Klassenerhalt bangen.

Am Ende fehlten die Kräfte. Der VfB Forstinning II zeigte sich gegenüber den letzten Partien verbessert, hatte am Ende aber mit 0:2 das Nachsehen gegen Kirchseeon und muss weiter um den Klassenerhalt bangen. Der ATSV dagegen schielt immer noch auf den zweiten Relegationsrang in der Kreisklasse 6 (München). Das Manko der fehlenden Durchschlagskraft im gegnerischen Strafraum hält beim VfB II aber an, während der Gast eiskalt zuschlug. Einwechselspieler Hannes Gehart traf abgeklärt für das 0:1 (63.), Danny Hahne sorgte im zweiten Versuch nach Vorarbeit von Simon Basmann für die Entscheidung (84.).

Die laut Co-Trainer Florian Muck „richtige Reaktion“ auf die Niederlage vergangene Woche gegen Grafing zeigte Poing bei seiner Aufgabe gegen die SpVgg Höhenkirchen. Bei dieser musste der TSV aber aufgrund der sehr defensivlastigen Vorstellung der Gäste viel Geduld mitbringen. „Und jetzt wollen wir nächste Woche in Glonn den Aufstieg fix machen mit weiteren drei Punkten und die Saison krönen“, fordert Muck. Spielertrainer Stefan de Prato brachte Poing in Front (23), zwei unberechtigte Elfmeter auf beiden Seiten führten zum 2:1 durch Höhenkirchens Turan Ergin (33.) und Poings Florent Bobaj (35.). Ein weiterer, dieses Mal laut Muck gerechtfertigter Strafstoß von Luca Lauri erbrachte den 3:1-Endstand (56.).

SV Hohenlinden – TSV Zorneding II 0:1

In einem nicht mit Höhepunkten übersäten Spiel entführten die Gäste mit dem einzigen Treffer von Nicolas Englmann (3.) alle drei Punkte. Damit dürfte für die Zornedinger im Abstiegskampf nicht mehr viel anbrennen, auch wenn Trainer Michael Franz – übernimmt ab sofort das Bezirksligateam (siehe Seite 14) – das Rechnen noch nicht ad acta legt. „Aber ich bin stolz auf die Mannschaft und das, was sie in den letzten Spielen gezeigt hat.“ Für den SVH ist der Relegationszug dagegen ohne Einstieg abgefahren.

Dreistern NT – FC Markt Schwaben 2:1

Das Spiel in Neutrudering fing schon wenig vielversprechend für den FC Markt Schwaben an und hörte auch so auf. Durch ein Eigentor von Maxi Ibisch geriet die Elf von Coach Wolfgang Widl früh in Rückstand (2.), den Alex Dremel (24.) zwar egalisierte. Doch in der Nachspielzeit kassierte der Gast den bitteren Gegentreffer zur 1:2-Niederlage.

TSV Grafing – ASV Glonn 3:1

„Man muss den Glonnern großen Respekt dafür aussprechen, wie sie mit dieser zusammengewürfelten Truppe in der ersten Halbzeit dagegengehalten haben“, erklärte Grafings Übungsleiter Stefan Holzmann. Arg ersatzgeschwächt und auch ohne Chefcoach Alexander Niedermayer angereist, verkaufte sich der Tabellenletzte so lange teuer und für den Aufstiegsaspiranten erwartbar unangenehm, bis die Nachmittagshitze die Glonner Körnerreserven nach dem Seitenwechsel zunehmend versengte.

Abgesehen von Quirin Kreitmaiers Kopfball an die ASV-Latte (21.) sowie der Kopfball-Kombination zwischen Bernhard Hilger und dem 1:0-Torschützen Alexander Rüger (25.), hatte Holzmann auch von seiner Elf „viel Kampf und viel Krampf“ gesehen.

Den verdienten 1:1-Ausgleich besorgte Olivier Szwarc für die Gäste (31.). Erst die vier Grafinger Spielerwechsel sorgten nach gut einer Stunde für Aufwind beim TSV. Für die erneute Führung sorgte Quirin Kreitmaier aus dem Getümmel heraus (77.). „Wir sind uns aber alle nicht sicher, ob der Ball mit vollem Umfang über der Linie war“, räumte Holzmann ein. „Aber so läuft es eben, wenn du oben stehst.“ Sauber herauskombiniert war dagegen der 3:1-Schlusspunkt durch Manuel Bauer (85.), erneut nach Kopfballverlängerung.